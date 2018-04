Una Setmana Cultural de cine al Joan Martorell de Gandia

Els dies 26, 27 i 28 de març el CEIP Joan Martorell de Gandia va celebrar la Setmana Cultural, amb el cinema com a temàtica. Els diferents cicles organitzaren una sèrie d´activitats, com animacions lectores, tallers de lectura i cinema, projecció de pel·lícules a les aules, que prèviament s´havien convertit en sales de cinema amb tot tipus de detall, danses de Bolliwood...). A més, també s´han fet eixides relacionades amb la Pasqua (al Castell de Bairen, Parc de Sant Pere, poliesportiu de Beniopa, Ermita de Santa Antoni, Skate Park...). Com a fi de festa, l´escola va rebre la visita de la companyia Scura de Vila-real, que interpretà el seu espectacle «Monstres». Amb esta activitat, que fou oberta també a la participació de les famílies, la comunitat educativa de l´escola de Gandia inicià les vacances de Setmana Santa i Pasqua.