Un any destacant el treball dels professionals del món del llibre

Quan llegim un llibre, normalment centrem l´atenció en la història que ens conta, en els dibuixos que la il·lustren i en poca cosa més. Però a vegades també ens preguntem com s´ha fet aquell llibre. Què ocorre des que l´autor tecleja a l´ordinador l´última frase de l´obra fins que aquesta arriba a les mans dels lectors completament editada?

L´exposició «Com es fa un llibre», renovada fa just un any per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, tracta d´explicar, amb il·lustracions de l´artista alcoià Fran Parreño, el procés pel qual passa un text, des de l´original fins que es converteix en un llibre, i posa en valor el treball dels professionals que intervenen en cada part.

La mostra, integrada per 16 panells enrotllables de fàcil muntatge, ha recorregut ja més d´onze poblacions diferents del territori valencià des de la seua inauguració l´11 d´abril de 2017 a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, on van assistir destacades personalitats del món de la cultura. El Consell Valencià de Cultura o l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, així com els ajuntaments de Burjassot, Alcoi o Teulada, són algunes de les entitats que han sol·licitat instal·lar «Com es fa un llibre».

Juntament amb l´exposició, que es traslladarà pròximament a Barcelona, la Fundació Bromera ha editat un quadern de 16 pàgines que mostra d´una manera amena i senzilla aquest recorregut pel procés de creació d´un llibre. Un quadern destinat als xiquets, però també als adults, que pretén fomentar l´hàbit de llegir entre l´alumnat dels centres educatius.

Les biblioteques, els col·legis i les entitats interessades poden sol·licitar l´exposició «Com es fa un llibre» telefonant a la Fundació Bromera o enviant un correu a lectura@fundaciobromera.org.