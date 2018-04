Viatge a l'illa del tresor sense eixir de València

S´acosta l´estiu, i amb ell les vacances escolars. Un moment perfecte per participar a l´Escola d´Estiu de l´Oceanogràfic de València que enguany té com a títol «L´illa del tresor» on els xiquets i xiquetes podran gaudir d´una àmplia varietat d´activitats tematitzades en el món pirata.

L´Escola d´Estiu es convertirà així en una aventura inoblidable en la qual els més menuts formaran part de grups de pirates com els barbarrojas, barbanegras o patapal i en la qual no faltaran les fabuloses activitats com el baptisme de mar, la visita a les zones tècniques de l´aquari o dormir amb taurons, aprenent de forma divertida diferents aspectes del món marí en general i dels animals que ho habiten.

A més, a l´Escola d´Estiu es podrà conèixer de prop l´exposició «Misteris del mar», inaugurada fa unes setmanes i que mostra curiosos animals marins, amb extraordinaris comportaments, com el caballet de mar Hippocampus abdominalis, el peix cofre Lactoria cornuta o la gambeta mantis Gonodactylus smithii.

També es visitaran els diferents aquaris de meduses que s´inauguraren l´any passat. A més, està programat entrar a la zona tècnica, és a dir on es «cou» tot el que es veu des de fora, per a vore com creixen i es desenvolupen les meduses.

A més, també es podran conèixer les zones tècniques de l´Àrtic, on estan les grans morses i les belugues i on els entrenadors explicaran les cures dels animals, què mengen, com juguen? i presentaran al bebè beluga Kylu. Continuant la visita a les zones que el públic general no pot veure, en l´Escola d´Estiu entrarà a la zona dels taurons i coneixeran totes les curiositats d´estos animals.

També gaudiran del cinema 4D, el més gran d´Espanya, on es podrà «viure» la pel·lícula 20.000 llegües de viatge submarí gràcies als efectes de vent, canvis de llum, aromes, neu, i vibració en els seients. Tota una aventura!

Tallers i «baptisme de mar»

A més s´organitzaran una sèrie de tallers i manualitats relacionats amb el món pirata, així com el problema actual de la contaminació marina per als animals que viuen en mars i oceans. El missatge de conservació i conscienciació està present perquè els inscrits aprenguen jugant, coneixent el problema i les solucions.

Una visita important a l´escola serà la de l´Àrea de Recuperació i Conservació dels Animals del Mar (ARCA de mar), un espai que funciona com un hospital i on es recuperen les tortugues ferides trobades a la Comunitat Valenciana abans d´alliberar-les novament al mar.

Però com serà a l´estiu i fa calor, hi haurà banys en la piscina, on els xiquets i les xiquetes a partir de huit anys realitzaran la cerimònia d´un baptisme de mar, al costat d´un instructor de busseig: es col·loquen tots els instruments i es realitza una petita immersió de poca profunditat (1 m), al llarg de la piscina. Els més xicotets, que no siguen «batejats» bussejaran amb ulleres i tub i participaran en una dinàmica pirata.

Però l´activitat d´aigua no acaba ací, ja que el delfinari es coneixeran curiosos aspectes sobre els dofins i el seu comportament i, com a bons investigadors, també els participants se submergiran, literalment, en l´aigua per poder observar els dofins directament.

La nit del dijous tindrà lloc la gran «Gynkhana pirata», on els integrants del grup es convertiran en autèntics detectius. En cada instal·lació de l´Oceanogràfic caldrà superar una sèrie de proves i endevinalles per trobar el tresor amagat.