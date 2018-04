La lectura porta la festa al CEIP Concepción Arenal de Vila-real

La lectura ha portat la festa al Col·legi públic d´Educació Infantil i Primària (CEIP) Concepción Arenal de Vila-real amb motiu del Dia del Llibre. L´alumnat dels cursos més elevats de Primària ha contat contes per parelles als més menuts d´Educació Infantil. Durant tota una vesprada han estat realitzant activitats relacionades:tallers de marcapàgines, contes, dramatitzacions... Per a acabar la jornada, han realitzat un mercadet d´intercanvi de llibres al pati exterior de l'edifici de Primària. Cada alumne ha aportat els llibres de casa per a intercanviar-los per la vesprada amb els companys.