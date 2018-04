Les biblioteques de Castelló acosten el món dels contes als bebés

Onda va ser una de les primeres biblioteques a estrenar «Contes i bolquers», un programa d'activitats per a bebés de 6 a 30 mesos pioner a les comarques de Castelló per a treballar la lectura en edats primerenques. L'empresa Món d'Animació, Serveis Socioculturals va posar en marxa aquest projecte en 2006 per tal d'acostar el món dels contes i la biblioteca als més menuts.

La relació amb altres bebés d'edats similars, l'estimulació i la potenciació de l'escolta i l'atenció i la creació d'un clima propici per al vincle afectiu entre l'infant i l'adult que l'acompanya són alguns dels objectius de les activitats de «Contes i bolquers». Aquests jocs també permeten que els menuts desenvolupen capacitats sensorials, cognitives, motores i afectives per mitjà de l'experimentació directa i l'estimulació dels sentits amb llibres.

La metodologia que s'utilitza és dinàmica, activa i participativa, a fi d'aconseguir un major grau d'identificació dels participants amb les activitats que es desenvolupen. Prèviament al desenvolupament de les sessions, es realitza una reunió amb les mares i els pares, on s'explica tot allò referent a les activitats en què participaran.



Espai interactiu

Durant les sessions d'animació lectora, la biblioteca es converteix en un espai interactiu de referència on els vincles afectius es barregen amb els contes i el llibre es constitueix com a ferramenta principal que activa la ment, la curiositat, la imaginació i la creativitat dels més menuts. Aquesta s'ha condicionat i decorat prèviament perquè tant els adults com els menuts estiguen còmodes amb estores, coixins i molt de color, així com un ampli ventall de contes de diferent format: de tela, cartó, plàstic, amb sons, amb textures, etc.