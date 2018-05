Alcoi acollirà la V Trobada Gent de Lletres durant tot el mes de maig

Les lletres han estat protagonistes del mes d'abril gràcies a les efemèrides que, cada any, se celebren en honor seu arreu del territori. No obstant això, hi ha un bon nombre de trobades i activitats que se celebren també al mes de maig. Entre aquestes hi ha la V Trobada Gent de Lletres, que omplirà els dies 11, 18, 24 i 31 de maig Alcoi amb l'experiència literària de quatre autors que visitaran el Club d'Amics de la Unesco i la llibreria Detroit Llibres.

La primera cita és l'11 de maig amb Joaquim Espinós, escriptor i professor de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant, que parlarà de com es va plantejar la seua obra La presó del cel, una novel·la sobre la postguerra. Per la seua part, Carme Agulló, autora de diversos llibres d'investigació i professora titular de Teoria i Història de l'Educació a la Universitat de València, participarà el 18 de maig en la V Trobada Gent de Lletres i parlarà de la seua última obra: 20 mestres del segle XX al País Valencià.

La poetessa saguntina Begonya Mezquita parlarà del valor de la poesia el 24 de maig, i el 31 de maig es tancarà el cicle amb Jordi Garcia, que compartirà amb els assistents la seua passió per il·lustrar i escriure.

Les sessions, que són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia, començaran a les 19.30 h al Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi (c/ Cid, 12), a excepció de la conferència de Carme Agulló, que en aquest cas es durà a terme a la llibreria Detroit Llibres a les 19 h.

Aquesta és la cinquena edició d'una cita imprescindible per la qual han passat escriptors i escriptores consolidats com Francesc Bodí, Lliris Picó, Jordi Botella, Mercè Climent, Jordi Raül Verdú, Silvestre Vilaplana o Francesc Gisbert, la majoria dels quals són alcoians.