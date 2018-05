La biodiversitat urbana es treballa amb xicotetes mans

L´Oceanogràfic de València amplia la seua oferta d'oci familiar amb un cicle de tallers gratuïts sobre biodiversitat animal, reciclatge i reutilització de plàstic que s'emmarquen en les accions de conservació de la naturalesa i la biodiversitat que duu a terme l'aquari.

Durant el matí del pròxim dissabte, Seo Bird Life (Societat Espanyola d'Ornitologia) conduirà el taller en el qual amb fusta sostenible es podrà construir una «casa» per a ocells, que ajudarà a suplir la falta de refugis naturals per a espècies com el totestiu (Parus major) o el capellanet de cresta (Lophophanes cristatus). S´espera que estos animals empren estes construccions per a criar o simplement per a dormir, amb el que seran un element útil també per a realitzar el seguiment ornitològic de poblacions d'aus.

Part d'estes caixes nius està previst que s'instal·len al setembre en el vial de l'últim tram del Jardí del Túria per a ús dels ocells que visiten anualment la zona, i poder facilitar així el seu refugi i nidificació. A més, les caixes seran decorades per diversos artistes valencians que exposaran la seua visió artística de la naturalesa.

El diumenge es realitzarà, a càrrec de Rosa Montesa, el taller «Reciclatge Creatiu» en el qual els participants convertiran escombraries plàstiques en nous tresors en forma d'insectes com a libèl·lules, papallones i aranyes. Es tracta d´una manera divertida de conscienciar a les noves generacions sobre el problema que suposa l'ocupació de plàstics d'un sol ús i les nefastes conseqüències del seu abocament per al món marí.

Estes activitats educatives no són accions aïllades, sinó que complementen les propostes realitzades en l'oferta didàctica escolar de l´Oceanogràfic al llarg de l'any per a escolars d´Infantil i Primària i per a estudiants de Secundària i Batxillerat.

Biodiversitat, ecologia, funcions vitals i adaptacions a la vida marina, són alguns dels eixos temàtics més representatius entorn als quals es desenvolupen les activitats plantejades. El missatge de respecte i protecció de la naturalesa a través del mar és el denominador comú en tots ells.