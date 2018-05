L'Invictus Lego, rumb a la fase internacional a Estònia

L'Equip Invictus Lego del Col·legi Pureza de María Cid de València s'ha guanyat una plaça a la final internacional de la First Lego League (FLL), que es celebrarà a Tallin (Estònia) del 6 al 8 de juny. Esta serà la segona vegada consecutiva que viatgen, després d'haver guanyat tres anys la fase autonòmica.

Ángela Hermosilla, Irene Martínez, Sergio Díaz, Miguel García Roig, Álvaro Olmo i Jorge García van guanyar a Logronyo el Premi Fundació Aquae a la Solució Innovadora, gràcies a la creació d'un sistema que detecta obstruccions en la xarxa de clavegueram de les ciutats. Malgrat que este premi no anava associat a participar en la fase internacional, integrants del grup expliquen que l'organització de l'Estonian Open International es va posar en contacte amb ells i els va convidar a participar, ja que el projecte els havia semblat «un treball increïble».

Segons explica Gonzalo Cañada -un dels entrenadors, junt amb Ricardo Tormo-, la notícia va ser una «sorpresa» per a l'equip, format per estudiants d'entre 16 i 17 anys. Ara, els joves es centren en «preparar l'explicació del projecte en anglés i en millorar les proves robot», amb l'ajuda dels seus mentors Adrián Marquina i Juan Olmeda.

Però, a més, perquè la participació en la competició internacional siga possible, l'equip es troba a la recerca de finançament i patrocinadors. Com explica Gonzalo Cañada, «cal pagar el viatge a tot l'equip, la inscripció a la competició, l'allotjament i la traducció de material (fullets informatius...) i això és molt costós». Per este motiu, necessiten contactar amb particulars o empreses interessades en innovació disposades a aportar una ajuda econòmica, a canvi de posar un logotip en l'equipació, en flyers, en tota la documentació relacionada amb el projecte o en diferents elements en la paradeta que tindran en Tallin i que voran els milers de persones que participen en la cita educativa, a més del jurat.



La solució a un problema real

En esta edició, la Lego League animava als seus participants a buscar solucions innovadores en problemes que es generen en el cicle humà de l'aigua. En la seua proposta, l'Invictus Lego empra elements i coneixements de programació, recursos d'enginyeria com els controladors PID i programació «multicapa».

L'equip, que s'ha classificat entre més de 1.900 participants, ha dissenyat un sistema de baix cost que estalviaria a les institucions milers d'euros prevenint els embussos provocats, per exemple, per les tovalloletes higièniques. Mitjançant sensors en diversos punts de control de la xarxa de clavegueram connectats a una centraleta i a un receptor, es pot saber en tot moment el nivell de les aigües residuals i, per tant, les oscil·lacions provocades per obstruccions.

Els joves s'han reunit en diverses ocasions amb l'alcalde de València, Joan Ribó, i amb el regidor d'Innovació, Roberto Jaramillo; a més, han contactat amb l'ambientòleg Jose Palomero; tècnics de l'estació depuradora d'aigües residuals de Quart de Poblet; Enrique Sanchís, doctor en Biologia i professor de la Universitat Politècnica de València (UPV); i Natividad Tolosa, experta en Medicina Preventiva.

Les persones interessades en ajudar a l'equip poden contactar amb el centre educatiu o fer una aportació a través d'una plataforma de micromecenatge (www.gofundme.com/invictuslego).