Matricula en l'escola pública

De fa ja uns anys que cal tornar a parlar de la matrícula en les escoles. Novament pares i mares hem de triar a quina escola volem matricular a les nostres filles i fills. Això és així perquè tenim escoles molt diverses al voltant i totes aquestes finançades amb diners públics. Escoles de titularitat pública i escoles privades finançades amb diners públics. No descobrim la pólvora amb això. Atès el sistema d'ensenyament actual al País Valencià es produeix aquesta disjuntiva. L'actual llei educativa, la LOMQE, a la qual ens oposem rotundament, ha reforçat encara més aquesta diferència.

Des de FAMPA-València animem a les mares i pares de nova matrícula a que ho facen en els centres de titularitat pública. Mentre lluitem per un sistema d'ensenyament totalment públic, nosaltres fem un al·legat per anar construint-lo també des de la demanda d'aquesta matrícula. Sovint s'esgrimeix l'argument de la petició de la concertada com a justificació per mantenir l'actual sistema que inclou la concertació, quan nosaltres considerem que són les Administracions públiques les que han d'acabar amb aquesta suposada «temporalitat» que s'allarga en el temps. Són aquestes qui tenen la capacitat de decisió en aquesta matèria. Recordem que la concertació es va introduir el 1984 per tal de suplir les carències del sistema públic mentre es projectava la construcció dels centres que hi mancaven però encara no s'ha dut a terme i seguim amb la concertació. Per això mateix, tampoc no podem permetre pas cap eliminació d'unitats en l'escola pública, la planificació educativa que es propose des de l'Administració, sempre ha de sumar més unitats en el sistema educatiu públic, mai restar.

En aquestes circumstàncies d'elecció ens pertoca fer una defensa del sistema de titularitat pública un cop més. Però no ens importa haver de fer-ho, atès que nosaltres considerem que és la millor opció i és per això que la volem universal, gratuïta i de qualitat. Les persones que apostem per una escola totalment pública estem convençudes que és la millor perquè ensenya en igualtat, perquè ensenya en valors, perquè recull la diversitat cultural i social i les atén i en dóna resposta, perquè permet treballar amb tota la comunitat educativa i això enriqueix l'ensenyament, perquè no té cap interès, com el del negoci, més enllà de dotar de coneixement i eines perquè els nostres menors esdevinguen unes persones adultes que puguen viure d'una manera positiva, empàtica i plenes d'amor, totalment democràtica, participativa, integradora i constructiva en la societat del futur. Una escola que ensenya en valors, des de la diversitat, ensenya coeducació, qüestió fonamental per contribuir a acabar amb el patriarcat, que permet la laïcitat (que volem universalitzar dins el sistema educatiu públic), que té cura de totes les llengües (i en especial de la nostra) fa de les nostres xiquetes i xiquets unes persones que tracten no només de conviure millor, ans tenir la inquietud de plantejar-se un sistema social més just i igualitari, un sistema que tracte de superar les injustícies que existeixen actualment i tinga present a les persones per davant de tot i no als mercats o les mercaderies com a eix d'aquest.

Així que un any més us animem a que trieu la pública com a garantia d'una educació més completa i més solidària, de major qualitat humana i que aposta per una societat més justa i integradora.