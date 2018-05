Un artròpode disfressat de cranc

La nova exposició de «Misteris del mar», situada en la instal·lació de Temperats de l´Oceanogràfic de València, alberga una sèrie d'aquaris de grandària reduïda on es poden observar diverses espècies de curiosos peixos i invertebrats que podem trobar en els oceans i que no destaquen per la seua grandària, sinó pel seu colorit o la seua peculiar forma. Un d'ells és el límul (Limulus polyphemus).

Este curiós invertebrat es troba en un aquari compartint espai amb altres espècies com el peix mandarín o el peix navalla i actualment es poden observar dos exemplars.

La sang d´estos crancs, amb molt en comú amb els aràcnis, és de color blau i, en lloc d'hemoglobina, té hemocianina, que conté coure i no ferro. Per això, en contacte amb l'aire, la seua sang s'oxida i es torna blava.

Els límuls habiten la Terra des de fa milions d'anys sense amb prou feines haver canviat gens, ja que es troben perfectament adaptats al medi en el qual viuen, normalment a zones de costa atlàntica.