Els equips d'scrabble dels instituts públics álvaro Falomir d'almassora i gilabert de Centelles de Nules brillen a Barcelona

L´IES Álvaro Falomir d´Almassora ha quedat subcampió de la IX edició del Campionat de Scrabble dels Països Catalans. L´equip format per Maria Giménez i Pau Simon acompanyats per la professora Maite Oliver aconseguia el 2n lloc de la classificació general, després de l´Escola Sant Ferran de Castelldefels. No obstant això, la classificació general compta amb les petjades fermes dels estudiants del Club Scrabble Castelló comarques desplaçats a Barcelona per a disputar la final d´este campionat. Els quarts classificats han estat Rubén Simon i Sara de la Muñoza del Álvaro Falomir, seguits de Jose Meseguer i Josep Martí en cinquena posició, en sisena Laura Schwarz i Ana Meseguer i en vuitena Martí Romero i Joan Ribelles tots del Gilabert de Centelles de Nules, cal afegir també la divuitena posició aconseguida per Adrian Campos i Nuria Palomares de l´Alvaro Falomir. La participació dels estudiants de les comarques de Castelló en el Campionat de tot el territori de parla catalana es produeix després d´haver celebrat a Nules el III Concurs d´Scrabble Castelló Comarques; un esdeveniment que congregà 180 estudiants de totes les comarques castelloneres. Les possibilitats que obri l´Scrabble en l´ensenyament de llengües han estat constatades pels dos professors impulsors del projecte a la Comunitat Valenciana, Joan Doñate i Maite Oliver. «Amb el joc aprenem significativament, ho fem des de la cooperació i la possibilitat d´inclusió que sempre atorga la mirada lúdica» afirmava Maite Oliver, del departament de valencià de l´Ies Álvaro Falomir. «Impulsar l´aprenentatge de les llengües és sempre crear ponts, obrir la ment, fomentar totes les competències perquè per totes elles passa la lectura; per això, fer-ho des del plaer i des del joc resulta tan enriquidor» afegia Joan Doñate, professor de valencià del Gilabert. IES álvaro falomir i Gilabert de centelles la plana alta i baixa