Els i les millors de la Formació Professional

Són els millors entre l´alumnat més excel·lent, aquells i aquelles que han destacat en els estudis pel seu esforç, la seua constància i les seues qualificacions excel·lents. Són 19 les dones i 21 els homes que han guanyat els premis extraordinaris de Formació Professional (FP) del curs 2016-17.

Es tracta d´un reconeixement oficial de la Conselleria d´Educació «dels mèrits de l´alumnat que ha cursat brillantment esta etapa educativa» i per això es concedix un premi de grau mitjà i un premi de grau superior per cada família professional. A més de l´expedient acadèmic, el tribunal que estudia les sol·licituds també té en compte altres mèrits, com estar en possessió d´un altre títol d´FP, tindre experiència laboral en el sector del cicle estudiat o disposar de certificats que acrediten el coneixement d´altres idiomes.

Juan Miguel Galiano (39 anys), ha estudiat un FP superior en Tècnic en imatge per a diagnòstic, i és un dels huit premiats amb què ha contactat Levante-EMV. Va cursar estos estudis al CIPFP La Costera aprofitant el temps lliure que tenia, ja que esperava la convocatòria d´oposicions. «Em vaig llicenciar en Empresarials, però la medicina sempre m´havia atret i la radiologia em cridava molt l´atenció», explica, i afegix: «la matèria em va agradar molt des del primer dia». Així, li va semblar un temari «molt amé» i que li motivava estudiar.

María Marco (25 anys) acabà a l´FP «de rebot, perquè vaig fer Batxillerat de Ciències però em vaig enganyar», afirma. La jove ha guanyat el premi extraordinari amb els seus estudis d´FP superior d´Il·luminació al Col·legi Juan Comenius de València, i ja tenia un altre pel cicle mitjà de Laboratori d´imatge. Reivindica que l´FP «no és per a tontos i la universitat per a llestos, és el millor que he fet» i recalca que per a traure bones notes «cal treballar moltíssim, perquè hi ha teoria però també molt de treball i pràctiques». Ara, està estudiant Disseny i Tecnologies Creatives a la Universitat Politècnica de València (UPV) i nota que l´FP li ha donat «una base molt bona; ja tinc els coneixements tècnics i puc centrar-me i gaudir més la part creativa». Per a ella, els bons resultats s´aconseguixen «dedicant moltes hores».

El mateix consell dóna Ana Belén Puig (30 anys). Titulada en Disseny d´Interiors, va decidir estudiar un cicle superior d´FP d´Edificació i Obra civil per a millorar la seua ocupabilitat. La clau és, segons diu, «estudiar i esforçar-se molt, ser treballadora i perseverant». Va cursar els seus estudis al Centre Privat Luis Amigó de Godella a la recerca d´«una base i coneixements més tècnics» que complementaren la titulació que ja tenia. A l´FP va tindre l´oportunitat de fer pràctiques a Dublin (Irlanda) on perfeccionà el seu nivell d´Anglés, el que li facilità ser contractada en l´empresa en la qual treballa en l´actualitat. Al seu FP, destaca, només hi havia tres xiques entre 15 alumnes.

D´altra banda, Sara Blasco (21 anys), té el títol de Tècnica Superior en Animació en Activitats Físiques i Esportives, perquè «no estava a gust a Batxillerat i no tenia nota per a entrar a la carrera que volia» i, a més, «volia tindre un títol que em permetera treballar en estiu». «Van ser dos anys molt divertits, no ens centrem tant en els llibres, com en Batxillerat», assegura l´exalumna de l´IES Violant de Casalduch de Benicàssim. Sara ara estudia Infermeria i, en un futur, espera poder especialitzar-se en infermeria per al benestar físic, unint les dues formacions que té.

Gloria Ester Soro (42 anys), treballadora en l´àmbit sanitari, també espera dedicar-se algun dia a la seua passió, que és la costura. Va aprofitar un període en què no treballava per a cursar el grau mitjà de Confecció i Moda que oferta el CIPFP Ciutat de l´Aprenent de València. «Sempre m´ha agradat la confecció i vaig decidir reprendre-ho. Va ser molt positiu. A esta edat era una altra manera de vore-ho tot, no ho recorde com els meus estudis anteriors», assegura.

A Ramón Muñoz Díaz (29 anys) sempre li ha interessat el control numèric per computadora i per això decidí estudiar el grau mitjà de Tècnic de Mecanitzat al CIPF Vicente Blasco Ibáñez de València, un dels cicles amb la taxa d´ocupabilitat més alta.

«Em vaig traure el graduat d´ESO més tard i l´FP m´ho vaig prendre molt seriosament, perquè volia el títol per a millorar la meua situació laboral», recorda. «Malgrat que treballava, li vaig posar molt d´afany perquè la situació familiar era un poc complicada i m´ho havia de traure el millor que podia; les meues germanes em van ajudar molt», destaca.

També volia millorar la seua situació laboral Joaquín Antúnez (37 anys), que estudià un grau mitjà de Manteniment electromecànic en l´IES Eduardo Merelló (Sagunt). Aleshores no comptava amb un contracte fixe i la seua empresa demanava nous títols als seus treballadors. «El mòdul m´ha servit molt perquè dóna moltes nocions bàsiques de tot, és molt divers, i vaig conéixer de prop el manteniment de fàbriques robotitzades», assegura. Li agradaria fer el superior, diu que ho té pendent, i encara que fou «costós» perquè havia deixat d´estudiar en BUP, creu que tornar als estudis «sí ha pagat la pena».

Per últim, Clara Perales (25 anys) havia estudiat la carrera de Ciències Polítiques i era regidora de Guadassuar quan decidí matricular-se en l´FP superior de Prevenció de Riscos Laborals de l´IES Luis Súñer Sanchis d´Alzira. «A mesura que anava fent, m´agradava més i treia bones notes», explica. Creu que per a obtindre bons resultats és bàsica l´organització diària: «l´FP és més específic que una carrera universitària i més exigent, hi ha molts treballs i els plaços són més curts». Ara, cursa a la UPV un màster de la mateixa temàtica que el cicle.

Estos són només alguns exemples de l´heterogeneïtat de l´FP, que en les seues aules aglutina tant a alumnat jove titulat en ESO com a adults que ja han tingut contacte amb el món laboral i han decidit continuar formant-se. Pròximament, els premiats rebran un diploma acredidatiu en un acte de la Conselleria d´Educació i la distinció s´anotarà en l´expedient acadèmic.