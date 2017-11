L'Escola de Danses Maria Teresa Oller obre el seu període de formació en balls valencians amb tres nivells

L´associació cultural Lo Rat Penat de València ha iniciat novament les activitats d´ensenyament i difusió del folclore valencià. Ho fa a través del seu Grup de Danses de Lo Rat Penat que ha convocat la XXXVI edició dels Cursos de l´Escola de Danses Mª Teresa Oller, en les modalitats de Dansa Valenciana.

D'esta manera, Lo Rat Penat continua un any més la tasca de recuperació i difusió del folclore i de la cultura tradicional valenciana, un treball que duu endavant comptant amb la colaboració de qualificats professors de cadascuna de les matèries.

L´associació ha programat un curs d´iniciació a les danses valencianes per a totes aquelles persones que s´acosten per primera vegada als balls tradicionals valencians.El nivell mig és per als alumnes que tenen unes nocions bàsiques i necessiten aprofundir el seu aprenentage. I el Curs de Nivell Avançat és per a perfeccionar els coneixements dels alumnes sobre cadascún dels diferents estils de ball. L´inscripció es pot formalitzar fins el 30 de novembre de 2017.