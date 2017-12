Noves sonoritats per la nadala laica

A la de Constantí però a l´inrevés, el 19 de desembre, la Societat Coral El Micalet presentarà la 2ª edició del llibre-disc «Cançons laiques per a la infància del segle XXI». Un treball nascut «al caliu de la publicació ´Música i versos. La setmana de la infància, 1939 i 2016´, que es va editar l´any passat commemorant la celebració d´aquella «Setmana de la infància» que el govern de la II República va fer el desembre de 1936, fins a l´hivern del 1938-39, amb la intenció de fer oblidar els rigors de la guerra als xiquets refugiats en la València de la rereguarda.

Així ho explica la creadora d´aquesta iniciativa, Cristina Escrivà, de la Secció Biblioteca de la SC el Micalet, recolzada en la part poètica per Vicent Penya. Aquest dilluns tenen previst presentar la nova «Festa de la infància», dins la qual es convocarà la que serà ja la tercera campanya de les Magues de gener: llibertat, fraternitat, i... sonoritat, concepte que segons l´autor francés, Pascal Quignard, «no es pot limitar, no entén ni de parets ni de tapissos, i travessa l´espai públic per introduir-se en el privat i viceversa».

La iniciativa recupera i actualitza la festivitat, les arrels de la qual es resumeixen en la paraula Solidaritat, i que el fet efímer siga permanent. Va ser el 2015, quan el Teatre Micalet va presentar set nadales laiques de 1936 compostes i escrites pels músics i poetes de l´època. Una actualització de com la República fomentava cultura i lectura, per exemple, amb la revista gràfica «Sidrín», amb Pitti Bartolozzi de directora artística, i que es va editar a València durant la guerra, amb narracions proletàries i contes escrits per Antonio J. Robles, activitat de la qual va deixar mostra Vidal Corella al «Crónica» del 28 de novembre de 1937 i que ara es pot llegir en la nova entrega.

Era l´esperit de la dècada dels 30, amb la renovació de la pedagogia, quan s´aprenien els poemes de Lorca i la laïcitat es practicava en escoles de coeducació que volien allunyar-se de dogmatismes propiciant allò de la separació de poders, encara que al calendari, i per l´arrelament de la festa, tot se superposa com un calc, d´on vindria l´holografia de la nadala laica. Celebrar el Nadal sense el relat del Naixement parlant de valors com el respecte i l´amor a la infància, la igualtat de races i de gènere. Celebrar el solstici d´hivern, quan la durada de la primera llum del dia comença a augmentar i el sol inicia el moviment cap al Nord, la qual cosa s´interpreta arreu del món com el «renaixement» de l´astre rei.

El llibre-disc presenta ara set nous poemes amb textos escrits per poetes de l´Associació d´Escriptors en Llengua Catalana. És la número 2 de la col·lecció Micalet Petit, d´El Petit Editor, feta amb la col·laboració de la Conselleria d´Educació. El llibre inclou un CD amb la gravació de les composicions realitzades el 2016, interpretades per l´Orquestra d´Ensenyament professional de la SC El Micalet, dirigida per Francisco J. Gónzález, i un tema interpretat pel Grup de Cambra Marxant, dirigit per Gabriel Benavides, tot acompanyat per set veus solistes. A més, s´incorpora la recitació dels nous versos, a càrrec de l´actor-narrador Joanvi Cubedo. També, dues interpretacions de temes escrits en 1936, amb arranjaments de Ricard Llorens, a càrrec de la Colla de dolçaines i tabals del Micalet: «Basar, cançó de nines», de Carlos Palacio, i «Blanc i negre», de José Castro.

Entre els poetes i compositors del treball de 2016 es pot trobar com Ramón Ahullló va ficar música als versos de Lluís Roda (Ai, que ja no vull joguets!); Ferran Aleixandre, als de Vicent Penya; Gabriel Benavides als de Marc Granell (Nadala dels refugiats); Adrià Gil als d´Isabel Garcia (Abril refugiada); F. Javier González als de Manel Alonso (Nadala en la pastera) i Miquel Juan als de Francesc Mompó (Aquesta nit no fa son) i Luïsa March (Estreles del sis de gener). El llibre incorpora partitures i lletres: «Agafeu la lluna, doneu-li la mà, escolta com parla: és valencià», diu Mompó. «Espurnes d´un món millor», canta Lluïsa March.

Pel que fa a les creacions de 2017, «un sofregit de perseverança, tres cullerades d´igualtat, algunes galetes de la sort, gelatina natural d´il·lusió i un bol de diversitat», canta Josep Ballester en la «Recepta, no sols, per a Nadal». Aquesta s´afegeix a les creades per Marisol González (Nadala impossible); Ramon Guillem (Hivern de llum); el col·laborador de Panorama, Pasqual Mas (Creuant mars i països); Isabel Robles i Pérez-Montaner (Cançó de la mar en l´arena), escrit per a l´obra «Sal de mar», de Josep Beltran, i representat al Lluerna Teatre el 2015; la «Cançó d´hivern» de Mercé Viana i «Nela, la mà roja», d´Encarna Sant-Celoni.

Una renovació del cançoner que va acabar de ser imprés el 7 de novembre, 81 anys després de la capitalitat de València amb l´arribada del Govern de la Segona República.