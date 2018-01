La Fundació Bromera premia Mercé Viana i el CEIP Mas d'Escoto

La Fundació Bromera pel Foment de la Lectura ha premiat enguany el recorregut professional de Mercé Viana i del CEIP Mas d´Escoto de Riba-roja. La Fundació lliurarà enguany, per primera vegada, un guardó individual i un altre de col·lectiu per les respectives contribucions en la difusió i l´extensió de la cultura del llibre i de la lectura.

Amb el premi a Mercé Viana, la Fundació ha volgut guardonar el seu treball amb un reconeixement dirigit a aquelles persones que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l´entitat sense ànim de lucre, com ara el foment de la lectura i l´ús del valencià.

A més, enguany, com a novetat, hi ha una segona menció a entitats que, en aquest cas, recau en el CEIP Mas d´Escoto de Riba-roja del Túria, un col·legi públic d´ensenyança infantil i primària que destaca, des de fa dècades, pel foment lector i l´ús del valencià.

El consell assessor de la Fundació Bromera ha considerat atorgar les dues mencions honorífiques a Mercé Viana, ensenyant, escriptora, experta en didàctica de la llengua i renovació pedagògica i assessora del CEFIRE a Torrent, i al CEIP Mas d´Escoto en reconeixement a la seua indiscutible trajectòria amb vocació de servei a la ciutadania.



Lliurament, el 2 de febrer

El Premi Fundació Bromera al Foment de la Lectura es lliurarà el divendres 2 de febrer, a partir de les 20.30 h, en el transcurs d´un sopar literari a l´Hotel Astoria de València, on assistiran representants del món polític, cultural i de l´ensenyament, així com familiars i amics, que acompanyaran els guardonats eixa nit. En la passada edició, l´escultura, dissenyada per l´artista Ramon Pla i inspirada en la sensació de llibertat que aporta la lectura, va ser per a l´editora Rosa Serrano.

Amb motiu de la segona edició del premi, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha publicat un llibre que, a partir d´una entrevista, esdevé testimoni del treball incansable d'una dona i un centre educatiu en la promoció del valencià i l'impuls de l'hàbit lector, en paraules dels periodistes Rosa Solbes i Rafel Montaner.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense finalitat lucrativa que va nàixer a Alzira l´any 2002 impulsada per l´editorial homònima. Durant els setze anys de trajectòria ha organitzat, impulsat i patrocinat multitud de campanyes, cursos, jornades, conferències, tallers i visites d´autors. Ha editat guies de lectura i ha difós i commemorat esdeveniments culturals com el Dia Internacional del Llibre i altres celebracions vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura.