Lolita i Antonio Carmona, cartell per al 15 aniversari del TAMA d'Aldaia

El TAMA complix 15 anys d'existència amb més força que mai. L'auditori aldaier inicia la nova temporada amb un cartell de primera línia, on es donen lloc espectacles de diferents disciplines artístiques com el teatre, la dansa o la música. Destaquen les actuacions de Lolita Flores i la seua comèdia «Preferisc que siguem amics», així com l'actuació de l'ex-cantant del grup Ketama, Antonio Carmona, que omplirà l'escenari del TAMA de flamenc i art en estat pur. Com no podia ser d'una altra manera, esta nova temporada compta amb algunes de les cites clàssiques en el panorama d'espectacles d'Aldaia, com la Lliga d'Improvisació de Improu, el Cicle Anem al Teatre de teatre per als escolars de la localitat, la Mostra de Coreografies de la EMDA o les actuacions de la Canalla, la Colla i l´Escoleta de la EMTA, així com els concerts del Cicle Volem, la gala dels premis literaris Cristòfor Aguado, o les visites guiades a les instal·lacions del TAMA.

D'altra banda, les diferents entitats musicals de la localitat, així com les comissions falleres, també tindran el seu espai en l'auditori aldaier que, segons indica la regidora de cultura, Empar Folgado, de nou s'erigix com un punt de trobada de la cultura a Aldaia, de les diferents disciplines artístiques com són la música, la dansa o el teatre, i de totes les entitats locals d'Aldaia que exercixen una gran tasca a nivell cultural. Tot açò -continua Folgado- «combinat amb les actuacions d'artistes i companyies molt importants a nivell valencià i estatal, conformen una programació cultural de primer nivell, que situa al TAMA entre els auditoris de més activitat i prestigi de tota la Comunitat Valenciana».

Teatre Micalet, Bambalina Teatre, Focus o produccions Yllana són algunes de les companyies que actuaran en el TAMA. Unes altres de les novetats més destacades seran la visita del prestigiós educador, psicòleg i periodista Jaime Funes, que oferirà una conferència en la qual abordarà l'enfocament i la mirada dels pares cap als seus fills i filles adolescents, i les I Jornades Musicològiques i Gastronòmiques d'Aldaia, amb les quals el consistori pretén donar a conèixer la música de la localitat, des del segle XVIII fins als nostres dies, així com la gastronomia local, dins d'un cicle que comprendrà diverses xarrades, concerts i videofórums.

Per la seua banda, l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, anima a tota la gent al fet que s'acoste al TAMA en esta nova temporada, ja que l'auditori municipal «oferix una programació variada, de qualitat i per a tots els públics». Luján es mostra «il·lusionat» amb la marxa del teatre, que enguany complix el seu 15 aniversari, i explica que «un dels nostres objectius és que el TAMA torne a ser un referent en tot Espanya quant a programació i a promoció de la cultura per a tots i totes».