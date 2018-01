Naix la Federació Coordinadora de Muixerangues amb 21 colles integrants

La Federació coordinadora de Muixerangues (FCM) ja és una realitat. Hui el poble d'Algemesí serà testimoni d'un dia clau per a la història de les muixerangues. La Junta Gestora provisional, encarregada de l'organització dels actes, ha preparat una jornada plena d'assemblees i actes commemoratius en este dia tan assenyalat. La data escollida no és casual, fou triada expressament per la seua simbologia per al poble, Sant Sebastià de Vila, dia de la seua independència d'Alzira i commemoració del títol com a Vila Reial.

La jornada començarà al Teatre Municipal d'Algemesí on tindrà lloc la primera Assemblea General amb presència de totes les colles membres. A continuació el Museu Valencià de la Festa d'Algemesí serà el lloc escollit on celebrar l'Assemblea Constituent i Acte Protocol·lari de la FCM. El Museu serà també la seu oficial de la mateixa. Este acte comptarà amb tot un seguici de representants d'autoritats del món muixeranguer, casteller i de la música tradicional valenciana. Es preveu la presència del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; la directora adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l´Institut Valencià de Cultura, Marga Landete; el director del Museu de la Festa, Julio Ramón Blasco Nácher; el director del Museu Casteller, Jordi Beltran Luengo; el President de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Joanjo Trilles Font; el vicepresident de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Rodrigo Sánchez; i el gerent de la CCCC, Guillermo Soler, al costat dels batlles o regidors dels pobles amb muixerangues membres.

L'esdeveniment, que començarà a les 12,30 hores, tindrà el seu punt transcendental en el moment de les signatures dels representants de les muixerangues com a associacions membre. Tanmateix, les muixerangues ompliran el claustre de ´pinets´ amb les seues respectives indumentàries, cosa que atorgarà un moment simbòlic d'unió i cohesió al solemne acte, que terminarà amb la interpretacio en directe de la peça «La Muixeranga d'Algemesí».

Difondre el fet muixeranguer

En acabar el dinar de germanor, es reunirà la primera Junta General al Casino Liberal per a l'elecció de càrrecs. Amb voluntat d'organitzar i coordinar les diferents agrupacions, velles i noves, i de vetllar per la seua seguretat, així com de difondre el fet muixeranguer i actuar com una única veu davant els diferents estaments socials, polítics i culturals, és pel que es crea la FCM, que constarà de presidència, tresoreria, una àrea tècnica, una comissió de garanties i les diferents comissions de treball necessàries per dur a terme els objectius plantejats per la FCM. Entre les finalitats de l´entitat destaca: difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les Muixerangues com a tradició i expressió cultural valenciana, facilitar el diàleg i la coordinació entre les muixerangues, gestionar els seus interessos comuns, aconseguir els recursos necessaris per al seu funcionament òptim, ajudar a les colles menudes o en formació, recolzar la investigació i realitzar funcions de representació davant les institucions, entre altres. En definitiva, una fita històrica que marcarà un abans i un després al món muixeranguers arreu del territori.