Política Lingüística destina 200.000 euros a premiar la promoció del valencià en les festes

La Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicat ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d´ajudes per a activitats de promoció de l´ús del valencià dutes a terme durant l´any 2018 per les comissions de festes de les Falles, la Magdalena, les Fogueres i els Moros i Cristians, en l´àmbit del territori valencià. En total, Política Lingüística destinarà 200.000 euros per a premiar i subvencionar l´edició en valencià dels llibres de festes de les comissions esmentades.

Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i dels de Moros i Cristians legalment constituïdes, inscrites en el registre corresponent de l´Administració, que complisquen els preceptes i requisits establits. Com a novetat, en la convocatòria de 2018 s´ha creat un nova modalitat d´ajudes per a fomentar l´ús del valencià en els llibrets de les falles de la ciutat de València, motivades per la declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Així, es convoquen 20 subvencions per a les comissions del Cap i Casal i 75 per a comissions falleres en general. Es destinaran 30.000 i 61.000 euros, respectivament.

A més, per als llibres de Moros i Cristians es convoquen 20 subvencions amb una dotació total de 29.000 euros. Per a llibres de les Fogueres es convoquen 40 subvencions amb un import total de 45.000 euros i per als llibres de la Magdalena seran 20 les subvencions –14 per a gaiates i 6 per a colles– a les quals es destinen un total de 35.000 euros.

Requisits dels llibres

Els llibres objecte de subvenció hauran d´estar escrits en valencià, editats per l´entitat sol·licitant, disposar del corresponent depòsit legal, tindre una tirada mínima de 200 exemplars –excepte els de les colles de la Magdalena, que hauran de tindre una tirada mínima de 100 exemplars– i fer constar en els crèdits del llibre que s´ha participat en aquesta convocatòria d´ajudes.

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes als llibres de Falles s´inicia demà i finalitzarà el 9 de febrer . Per als llibres de la Magdalena, tant per a gaiates com per a colles, el termini de presentació de sol·licituds s´iniciarà demà i finalitzarà el 9 de febrer de 2018. Respecte als llibres de les Fogueres, el termini de presentació de sol·licituds s´iniciarà també demà i finalitzarà el 2 de maig de 2018 i per a optar definitivament als premis.

Finalment, el termini de presentació de sol·licituds per als llibres de Moros i Cristians s´iniciarà demà i finalitzarà l´1 d´octubre de 2018.

Atés que el calendari de les festes comprén un ampli període, les entitats sol·licitants podran presentar, simultàniament, la sol·licitud i els llibres ja editats.