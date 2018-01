Setanta-tres poetes posen la seua veu a «Entre la pedra i el ferro» a Sagunt

Seixanta-tres poetes, que escriuen en valencià i en castellà, han unit les seues veus en una antologia poètica molt especial per a la capital de El Camp de Morvedre: El llibre «Entre la pedra i el ferro (poetes pel patrimoni de Sagunt)» que es presentarà dijous, 1 de febrer, amb una lectura dramatizada molt acurada, on les versos i la paraula es combinaran amb música de qualitat, dansa i el treball de l'Escola Municipal de Teatre.

La publicació s´ enmarca dins del procés de reconeixement internacional de la ciutat de Sagunt, a través de la presentació de la candidatura a Patrimoni de la Humanitat, i el seu títol apunta directament a un cor dual marcat per aquestos dos elements.

Com assenyalen els coordinadors de l´ antologia, els escriptors Antoni Gómez i Vicent Penya, «a més de representar el misteri del cosmos de les societats antigues, la pedra i el ferro evoquen la dualitat de la capital del Camp de Morvedre com una entitat cívica i cultural assaonada sobre la història i la indústria siderúrgica».

L´ acte de presentació del llibre s'ha plantejat com un espectacle de música i lletres, amb una lectura dramatitzada per part d'Ismael Bereje, Maria Jesús Suárez, la poetisa Begonya Mezquita i el mateix Sergi Juesas; un nombre de dansa a càrrec de Margarita Mateu; un espai musical per part d'Eva Gómez, Bàrbara Gramaje, Pablo Riaño i Juan Manuel Verdugo, i amb la col·laboració de l'alumnat de l'Escola Municipal de Teatre; tot sota la direcció de Sergi Juesas, membre del grup Camí de Nora, on la coordinació de l'espai sonor estarà a càrrec de Marcos Villaplana i el disseny de llums, de Raquel Escriche.

Un cant a la tolerància

En l´ obra editada per Onada Edicions, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i altres entitats, han participat poetes de gran prestigi i reconeixement literari, tant de la C. Valenciana com de la resta del domini lingüístic valencià. Alguns, amb poemes inèdits, i altres amb peces editades. L´antologia llança un missatge de cultura i tolerància al voltant de la poesia i de la seua capacitat de projectar, a través de la bellesa de les paraules, una imatge de ciutat que aspira a ser patrimoni universal i exemple de respecte i convivència. Per a apropar-se a ella i a una total barreja d´ emocions, a soles caldrà apropar-se aquest dijous al saló d'actes del Centre Cultural Mario Monreal, a les 19 hores. La magia està assegurada.