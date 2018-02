Una universitat amb ulleres violeta

La Universitat Popular de València celebra el 115 aniversari del seu naixement amb un programa d'actes baix el lema "Elles creen", centrat en l'aportació de les dones a la transformació social des de la cultura, especialment des de les arts plàstiques i escèniques. La celebració, del 27 de febrer a l'1 de març, «posa l'atenció en la manera en què les dones han contribuït al canvi social, polític i cultural, a incorporar perspectives diferents, a fer fallida plantejaments caducs o a impulsar iniciatives de canvi efectiu, des de l'àmbit creatiu, des de la cultura, per a visibilitzar-les com mereixen», indica la regidora d'Igualtat i presidenta delegada de la Universitat Popular, Isabel Lozano. «Un dels principals objectius de la Universitat Popular és impulsar la participació social i el pensament crític, valors que esta institució conserva del seu moment fundacional i que seguixen molt vigents. Per açò celebrem que complim anys posant sobre la taula perspectives que històricament han romàs en l'ombra. Per açò també hem ampliat i diversificat considerablement l'oferta de continguts de la UP, per a atendre les inquietuds i demandes de la ciutadania en una societat més complexa i exigent que cerca espais solvents de participació», assenyala Lozano.

Fundada per Vicente Blasco Ibáñez en 1903, la Universitat Popular de València va ser una de les primeres d'Espanya i continua sent en l'actualitat una de les més actives i amb major nombre de participants. En el curs 2017/18 compta amb 30 centres distribuïts en diferents barris i pedanies de la ciutat i una plantilla de més de 100 professionals.

El pensament transformador de l'art

El programa «Elles creen» reunirà, en el palau Cervelló, el dimarts 27 de febrer, entorn de la taula redona «Còmic i il·lustració: eines de transformació social» a tres dones que des de l'àmbit del còmic, la il·lustració i la gestió cultural han desenvolupat iniciatives innovadores de reivindicació feminista, com el projecte «Qui cony és» de la historiadora de l'art i investigadora María Bastarós; els treballs de Julia Cejas i les iniciatives de Paulapé. L'acte central d'aniversari posarà l'atenció en les dones activistes i creatives que, des de les arts plàstiques han contribuït a trencar esquemes i obrir finestres al pensament crític.

Serà la conferència «Activistes i creatives: art per al canvi social», el dimecres 28, en el paranimf de la Universitat de València, a càrrec d'Irene Ballester Buigues, doctora en història de l'Art, directora a la Comunitat Valenciana del Festival Mirades de Dones de l'associació Dones en les Arts Visuals -2014-, coordinadora de la plataforma web activista Acció Contra Violència de Gènere (ACVG) .

El programa «Elles creen» es tancarà amb el debat «Elles creen xarxa» que reunirà a una àmplia representació de l'àmbit professional de la cultura, de les arts plàstiques i escèniques, organitzacions de l'àmbit del cinema i l'audiovisual, la dansa, la música i la literatura, per a posar sobre el focus especialment en la situació de les dones creadores a València i cap a on camina el sector. El debat explicarà en la taula amb José Luís Pérez Pont –director del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana-, Ana Extremiana –Presidenta de l'Associació Valenciana d'empreses de dansa- i Teresa Juan –Artista i gestora cultural, membre de la companyia teatral Wichita Co.

Una ruta per València sobre dones creadores

Durant els tres dies de celebració, la Universitat Popular ha organitzat sis rutes guiades pel centre històric de València per a conèixer enclavaments emblemàtics vinculats a algunes de les dones creadores valencianes que no han rebut la visibilitat que mereixen. El recorregut repassarà les trajectòries, entre unes altres, de Sor Isabel de Villena, Margarida i Dorotea filles de Joan de Joanes, la pintora Josefa María Larraga que va obrir la primera acadèmia de pintura per a dones a València; Jerónima Galés, una de les impressores del segle XVI més importants d'Espanya; l'escultora romana Viria Acte; Mencia de Mendoza, la primera humanista de València; les poetes Isabel Suaris i Maria Egual; Antonia Gómez, una emprenedora del XVIII, que va aconseguir obrir una xicoteta impremta i convertir en èxit editorial les seues edicions i la feminista i activista Maria Cambrils, que va lluitar fins a la mort per defensar la igualtat entre dones i homes.

La Universitat Popular de València creix i àmplia el seu contingut La UP de València oferix este curs 21 activitats de cicle llarg –de setembre a juny- i més de cent activitats de format curt, i en la seua major part d'entrada lliure, com a tallers, monogràfics i conferències que posen l'atenció en àrees temàtiques com a feminisme i igualtat, sostenibilitat, idiomes, benestar, temes socials, tecnologies i valencià.