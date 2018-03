Paco Muñoz s'acomiada de València

El cantant Paco Muñoz s´acomiadà anit del públic valencià a l´escenari del Teatre Principal. El concert, al qual assitiren desenes de persones aficionades a la música de Muñoz, fou un homenage a Mari Carme Girau i a Toni Mestre. El cantautor va estar acompanyat per Aitana Herrero, Nacho Mañó, Andreu Valor, Melòmans, Miquel Gil, Teresa Segarra i la periodista Amàlia Garrigós. A més, acudiren representants de l´àmbit polític, com el president de la Generalitat, Ximo Puig; el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona; el director de l´Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; el president de Les Corts, Enric Morera; o el director adjunt d´Arts Escèniques de l´IVC, Robert Garcia. Muñoz va tancar ahir la seua gira d´acomiadament de 18 concerts que l´han fut per bona part de la Comunitat Valenciana.«Ara que ja tinc 79 anys, toca seguir el rellotge del temps amb paciència infinita i esperit franciscà. Els meus genolls i jo no tenim bones relacions; però al cap i a la fi, jo cante amb la gola», va explicar el cantant al principi de la gira, en la qual ha estat interpretant cançons del seu últim disc, Com un suau adeu.

Muñoz acumula més de 40 anys de trajectòria als escenaris i 20 discos publicats, catorze per a adults i sis per a infants. Tot i que s´acomiadà ahir definitivament dels escenaris, ja va assegurar que no pararia de composar i que li agradaria publicar discos d´estudi.