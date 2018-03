La màgia de les titelles arriba als Ports

Per segon any consecutiu i coincidint amb la Setmana Santa, arriba a les comarques dels Ports el Festival de teatre de titelles Portsxinel·la. El certamen està organitzat per Eclíptica D'Art i Viu Els Ports i compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la Mancomunitat dels Ports, els ajuntaments dels municipis on es realitzen representacions i diferents comerços i institucions. Així, el dimecres dia 14 va tenir lloc en el restaurant El Faixero de Cinctorres la presentació del festival amb la participació de l'alcalde de Cinctorres i president de la Mancomunitat dels Ports, Antoni Ripollés; i els alcaldes d'Olocau del Rei, Santiago Gazulla, i de Forcall, Santiago Pérez, a més dels regidors de Cultura de Morella i de Cinctorres.

Per part de l'organització, van estar presents José María Molés (Viu Els Ports), Carles Benlliure, Rebeca Castro i Rubén Milián (Eclíptica D'Art). Segons ha assenyalat Benlliure, en la present edició participen deu municipis de la comarca, encara que la seua intenció és que el certamen vaja a més cada any. Benlliure cerca que el festival es consolide i assenyala que «intentarem i anem a aconseguir que entre en tots els pobles de la comarca». Així, enguany, les localitats que podran gaudir de les representacions són: Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Forcall, La Mata, Morella, Olocau del Rei, la Todolella, Vilafranca i Villores.

D'esta forma, s'aconseguix unir a pobles xicotets perquè treballen de forma conjunta en una programació cultural per a tots, en la qual grans i xicotets poden gaudir d'espectacles teatrals de forma gratuïta. Un tipus d'activitats que els veïns, a causa de viure en xicotetes localitats, no sempre poden gaudir en els seus propis municipis. cal assenyalar, a més, que la majoria de les actuacions es realitzen a l'aire lliure encara que des de l'organització i els ajuntaments es tenen preparats locals tancats en cas de ser necessaris si les condicions climatològiques anaren adverses. Veïns i visitants podran gaudir del 30 de març al 08 d'abril d'obres per a tota la família de caràcter gratuït. A més, també es duran a terme tallers i exposicions de ninots perquè grans i xicotets puguen conèixer el món de la titella. I és que, tal com ha ressaltat Benlliure, cada companyia presenta un estil d'actuació diferent on no solament canvia la història narrada sinó que el tipus de personatges, ninots i fins i tot forma d'escenificar vària d'uns a uns altres. D'esta forma, segons que actuació vagen a veure podran presenciar representacions de marionetes de mà, d'ombres o *bunraku -d'estil japonés-entre unes altres. Viatge pel món A més de per els diferents estils de representació, el certamen aposta per obrir-se a l'exterior.