Les bandes de música tornen a Les Arts

La Filmoteca de València va estreLes Arts i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) van segellar ahir el seu primer projecte artístic conjunt per al cicle ´Bandes a Les Arts´ de 2018. La proposta sorgix com a fruit dels compromisos arreplegats en el conveni de col·laboració que les dues entitats van subscriure en 2017. Este acord estipulava, entre altres punts, la convocatòria d´un concurs de projectes per a ´Bandes a Les Arts´ entre les societats musicals i la seua posterior selecció per una comissió mixta integrada per representants de les Arts i de l´FSMCV.

Segons el conseller Marzà, «amb el cicle ´Bandes a Les Arts´ hem reforçat encara més el vincle entre Cultura de la Generalitat i l´FSMCV, amb una col·laboració més estreta entre un espai emblemàtic per a la música com les Arts, i fent que el projecte s´integre en la programació este espai cada vegada més obert a la societat i atenent la importància de les bandes de música en el nostre territori».

Per primera vegada este cicle presenta una oferta musical vinculada als continguts de la temporada de les Arts. Els programes inclouen propostes al voltant de l´obra de Händel i Wagner, fragments dels títols més cèlebres de Verdi i Bernstein, junt amb un recorregut didàctic per la història de la música.

Els projectes guanyadors s´acompanyen també de posades en escena innovadores, que aglutinen diferents disciplines artístiques com la música lírica i coral, el cinema, el teatre i la dansa. «Ens sentim molt satisfets per la posada en marxa d´aquest projecte conjunt amb les Arts, que ha posat de manifest, una vegada més, la qualitat artística de les nostres societats musicals a través de les propostes presentades i la seua gran contribució a la música popular valenciana», ha afirmat Pedro Rodríguez, president de l´FSMCV.

´Bandes a Les Arts 2018´ s´articularà en tres cites dobles (10.00 h i 12.30 h), durant el primer semestre de 2018. Els concerts, que mantenen la seua seu a l´Auditori, són d´accés gratuït mitjançant invitació, que es podrà arreplegar a l´hora d´obertura de la sala, fins a completar l´aforament. D´esta manera, el dia 25 de març, l´SM La Lira Castellonera de Villanueva de Castelló i Amigos de la Música i la Danza d´Orihuela inauguraran este cicle, i els seguiran, el 15 d´abril, l´SM La Paz de San Juan (Alacant) i la Unió Musical L´Aurora, d´Albalatera. La Primitiva de Llíria i l´SM Música Jove de Benimaclet seran les encarregades de clausurar esta sèrie de concerts el 3 de juny.