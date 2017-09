A un pas de les finals del Masymas

El Trofeu Mixt Masymas encara la seua recta final. Demà per la vesprada el trinquet d'Oliva acull les segones semifinals del campionat per decidir les finals d'escala i corda i raspall. En la modalitat per d'alt corda, Soro III i Jesús jugaran contra el trio format per Santi. Javi i Conillet. L'equip guanyador ja sap que en la final es trobarà amb Giner, Félix i Tomás II. Això serà el pròxim dissabte a Pedreguer.

En quant a la modalitat de raspall, Sergio i Brisca, en un gran moment de forma, juguen hui contra Jeffry, Sanchis i Nestor a Oliva. D'esta partida eixiran els rivals de Ian i Coeter II, que esperen contrincant per a la final del dissabte a Pedreguer després de desfer-se a les semifinals de Moltó i Roberto.