Red Enclau demana que s'estudie economia solidària a les escoles

Més de 40 entitats socials de diferentes àmbits i centenars de particulars continuen adherint-se a la campanya de sensibilització «Una altra educació financera» que Red Enclau du a terme a la Comunitat Valenciana. «El que es demana és que a les escoles valencianes es puga ensenyar una altra educació financera basada en la capacitat crítica, amb visió social. És a dir, que s´aprenga economia, però des d´un concepte social, solidari, alternatiu», explica Enrique Asensi, president d´Enclau, entitat que promou les finances ètiques, alternatives i solidàries.

Per impulsar esta campanya de sensibilització, Enclau ha produït un video d´animació anomenat Enci 6, que ha posat a disposició de totes les escoles valencianes que estiguen interessades, així como per al públic en general. El protagonista és un porquet transparent, Enci, que conta què es pot fer amb només 6 euros. Cada euro representa l´inici de l´economia solidària: l´equitat, el treball, la sostenibilitat, la cooperació, sense fins lucratius i el compromís amb l´entorn. «És un video molt didàctic i que explica de manera molt senzilla què podem fer amb només 6 euros per transformar la societat», explica Esther Roig, la guionista del treball.

La campanya de sensibilització «Una altra educació financera» forma part del conjunt d´activitats que durant tot l´any organitza Red Enclau per a promoure les finances ètiques amb dinàmiques divulgatives i formatives com Jornades d´Empreses i Banca amb Valors, Cafés Enclau: trobades d´emprendedors i entitats financeres i Tallers de Balanç Social i Memòries de Sostenibilitat, entre altres.