Farmamundi promou «artivistes» pel dret a la salut

Farmamundi ha organitzat unes «Jornades Artivistes» a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València –al Campus de Burjassot– que s'inicien hui dilluns 5 de març per tal de promoure el dret a salut.

Per a això, l'entitat solidària ha convidat l'alumnat a participar de forma gratuïta hui, demà i el dimecres a tres tallers on la fotografia, el teatre i l'audiovisual s'han de convertir en ferramentes artístiques per debatir sobre el dret a la salut, l'igualtat de gènere i els Drets Humans per impulsar el canvi social. Aquestes jornades s'emmarcaran dins del projecte «Art i participació pel Dret a la Salut», que finança la Diputació de València.

Hui dilluns està previst que es realitze un taller de fotografia com a ferramenta de mobilització ciutadaba de 15 a 19 hores de la mà de Revelarte. Demà dimarts serà el torn de la interpretació, amb un taller de teatre social com a metodologia per a la transformació amb el Col·lectiu de Dones de Matagalpa (Nicaragua). Tancarà les jornades el dimecres un taller de video per al disseny d'un projecte transmèdia amb la presentació del documental «En la brecha», amb Barret Films.