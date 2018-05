Un congrés posa en valor la importància de les Humanitats en el sistema educatiu

La Conselleria d´Educació celebra el I Congrés d´Humanitats, Ciències Socials i Educació els pròxims divendres i dissabte, 1 i 2 de juny, a la Facultat d´Educació de la Universitat d´Alacant.

El congrés ja compta amb prop de 400 inscripcions i el seu objectiu és posar de manifest la importància i el valor de les Humanitats dins del sistema educatiu valencià per a la formació de persones lliures, responsables i crítiques, involucrades en la construcció d'un món millor. A més, pretén promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica d'estes assignatures. Tanmateix, la intenció és fer visibles, compartir i posar en valor les bones pràctiques educatives que tenen lloc a les aules valencianes.





Programa per especialitats

Durant les dues jornades del congrés les comunicacions estaran distribuïdes per blocs: un de general per a tots els assistents i diversos d'específics, dividits per especialitats.

Les comunicacions generals aniran a càrrec de Joan Pagés Blanch, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el títol «La didàctica de les Ciències Socials i els seus reptes»; de Xosé Manuel Souto, de la Universitat de València, que farà la xarrada «Identitats escolars i l'espai geogràfic»; de Néstor F. Marqués, coordinador del projecte cultural Antigua Roma al dia (@antigua_roma en Twitter), que parlarà de patrimoni virtual i divulgació cultural; i, finalment, Antonio Campillo Meseguer, de la Universitat de Múrcia, que farà una comunicació amb el títol «El papel de la filosofía en la sociedad actual».

Així mateix, en les comunicacions específiques (que es dividixen en etapes, cicles i especialitats), els assistents podran triar un dels diversos blocs: Geografia i Història; Infantil i Primària, o Filosofia, Economia i Clàssiques.

Este congrés, del qual es pot consultar tota la informació en http://mestreacasa.gva.es/web/cefireambithis/congres, forma part del Pla 2018 de la conselleria per a la participació i la formació del professorat valencià, conformat per nou congressos que es duran a terme des de maig fins a novembre.





Més formació

A més del d'Humanitats, els pròxims congressos en 2018 se centren en les àrees d'Educació en Ciències Socials; Plurilingüisme; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ensenyaments Artisticoexpressius; Educació en Ciències, Tecnologia i Matemàtica; Formació de Persones Adultes, i Educació Infantil. La informació es pot consultar en: http://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/congressos.