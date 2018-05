Curs per a docents en Godella

Sembra en Saó organitza en setembre dos cursos dirigits a professorat que vol aprendre com gestionar un hort escolar des del principi o interessat a obtindre idees per a dur a terme activitats en ell. Com explica Paco Morcillo, membre de l'associació, es tracta d'una formació «principalment pràctica, no basada només en contingut teòric». Amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, està previst que es celebre la tercera setmana de setembre -especialment dirigida a docents de València i de Godella-, i la quarta setmana en una convocatòria oberta a docents de centres escolars d'altres municipis.