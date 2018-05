Més esforç per a trobar aliment en el fons marí

L´Oceanogràfic de València disposa d'una àrea específica per als lleons marins (Illes), que desperta un gran interès entre els visitants. Allí, el públic pot observar la complicitat existent entre estos animals i els seus cuidadors, que es troben com a casa. de fet esta és la clau de l´augment de la proliferació que s'experimenta en els últims anys.

Els lleons marins, que no s´han de confondre amb les foques, són mamífers i necessiten eixir a la superfície a respirar. Passen una part del seu temps en terra i una altra en l'aigua, on cacen el seu aliment i no migren però sí que es mouen estacionalment a la recerca de nous llocs on alimentar-se i descansar.

Així, per mèrit propi, es mereixen tindre la seua celebració, el Dia del lleó marí, que se celebra a tot el món.

Actualment, els investigadors de la Fundació Oceanogràfic, desenvolupen estudis per conèixer els canvis fisiològics que patixen estos animals, ja que han augmentat la profunditat de busseig per a trobar l'aliment. Estos canvis són una conseqüència immediata de l'increment de les temperatures a nivell global, ja que les espècies de les quals s'alimenten es troben a major profunditat i, per tant, necessiten realitzar un major esforç per aconseguir-ho.