El rap sense por de l'Estany's Band d'Almenara

El passat divendres 25 de maig tingué lloc al Centre Municipal de Cultura Paulo Freire d'Almenara el concert de fi de curs d'Estany's Band amb la participació dels combos de l'EMMA (Escola de Música Moderna d'Almenara). En ell participaren 60 alumnes de Primària, 15 de Secundària, pares d'alumnes -alguns d'ells matriculats a l'EMMA en les classes per a adults-, l'AMPA i el claustre de professors del CEIP Juan Carlos I d'Almenara.

Estany's Band és un projecte educatiu dut a terme des del curs 2007-08 amb tots els alumnes matriculats a 6é de Primària al CEIP Juan Carlos I d'Almenara. Es tracta d'un treball global on es troben inclosos la pràctica instrumental, vocal, el llenguatge, la dramatització, la dansa i les arts gràfiques.

Per altra banda és també un projecte d'inclusió on tots i cada un dels xiquets i xiquetes que tenim ací dalt l'escenari - tant l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge com l'alumnat d'altes capacitats- tenen un paper dintre de la banda. Amb el treball a l'aula, els assajos (a les hores de pati i menjador) i els concerts, es desenvolupen en els alumnes actituds com la cooperació, la tolerància, el respecte cap als demés, la disciplina, la solidaritat, l'esforç personal, el treball en equip, la integració i l'empatia entre d'altres.

L'Escola de Música Moderna d'Almenara és un projecte d'Innovació educativa (PIIE) sorgit a l'aula de música de l'escola l'any 2012. En l'actualitat 100 alumnes estudien les especialitats de guitarra eléctrica/acústica, baix elèctric, técnica vocal i cant modern, bateria, batucada, iniciació a la improvisació, combos de perfeccionamet i classes per a adults. L'equip docent de L'EMMA està format per Eva Gómez, Manel Chust, Claudi Ferrer i Lluís Granell.

El programa va estar format per temes d'estils diversos de la música moderna més actual: Shape of you (Ed Sheeran), Rolling in the deep (Adele), Vull estar amb tu (Els catarres), New soul (Yael Naïm) i Havana (Camila Cabello). I altres considerats temes clàssics en este gènere: Dream a little dream of me (Fabian Andre), Let it be (The Beatles) i Another brick in the wall (Pink Floyd).

La cloenda del concert la va protagonitzar el rap sense por una poesia el escrita pels alumnes de 6é al voltant del terrorisme amb música de Lluís Granell (coordinador del projecte). En ell participaren 2 alumnes de gimnàstica rítmica i 2 alumnes que realitzaren graffitis simultàniament.