Les escoles ja han reservat 15.000 entrades per a la Ciutat de les Arts

La Ciutat de les Arts i les Ciències participa, un any més, en la tornada a l'escola, amb tot preparat per a atendre els escolars que visitaran el complex durant el curs. S'espera continuar amb els bons resultats del passat any, amb més de 164.000 visites, un 13 % més respecte a 2016-17, i de moment, els col·legis ja han reservat més de 15.000 entrades.

Entre les novetats, destaca l'exposició «Mart. La conquista d'un somni» en el Museu de les Ciències i la pel·lícula «Els secrets de la gravetat», en l'Hemisfèric. Els planetaris, adaptats a cada nivell educatiu, les aules-taller de l'Oceanogràfic, i els experiments en directe de «Ciència a Escena» en el Museu, tenen gran acceptació entre el públic escolar.

El Programa Especial d'Educació i Ciència (Cienciapec) fa accessible l'oferta educativa al professorat i al seu alumnat, a través de la web www.cac.es/educacion, on poden consultar tot el que s'organitza i tenen accés a material online (guies, fitxes, jocs etc.) per a preparar la visita i assentar el que aprén després de l'excursió.