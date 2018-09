La tornada a l'escola més social

L'inici del curs 2018-2019 ha començat amb la tornada a classe d'un total de 776.559 alumnes de diferents nivells, en un curs en el que han baixat les ràtios (21,9 alumnes de mitjana), ha augmentat el nombre de professors i s'han revertit les retallades en educació.

Un total de 44.302 alumnes de 0 a 3 anys s'han escolaritzat, un 15,8 % més que en la legislatura anterior, gràcies a l'augment de les aules gratuïtes de 2 anys i les millores del bo infantil. Malgrat la davallada progressiva de la natalitat, este curs hi ha 6.050 alumnes escolaritzats en el tram 0-3 anys més que en 2014-2015, l'últim curs del govern anterior, apunten des de la Conselleria d'Educació.

El conseller Vicent Marzà explica que «la clau de l'augment progressiu de xiquets i xiquetes escolaritzats en este tram d'edat té dos pilars: l'augment de dotació econòmica de les ajudes del bo infantil en un 40 % respecte a l'anterior govern i haver creat aules gratuïtes de dos anys, que este curs suposen 14.472 places». «Som l'única autonomia de l'Estat que hem augmentat l'alumnat escolaritzat en esta edat, gràcies al fet que hem facilitat a les famílies que ho necessiten econòmicament la possibilitat de matricular els seus fills i filles gratuïtament», apunta.

Més inversió per alumne

En este sentit, el titular d'Educació detalla que «abans, l'escolarització en una escoleta suposava 2.200 euros per fill o filla i ara a les famílies amb xiquets de 2 anys els suposa un cost zero a les aules gratuïtes que tenim; i si els escolaritzen en una escoleta privada, amb el bo infantil, passen a tindre una despesa d'entre 800 i 1.400 euros».

Este curs la Generalitat invertix 5.907 euros per alumne, un 17 % més que l'últim curs de l'anterior govern (5.052 euros). Dues mesures destacades de la inversió són el programa Xarxa Llibres i l'augment de les ajudes de beques de menjador.

En concret, un total de 424.636 alumnes de Primària i Secundària tenen llibres de text gratuïts, el que suposa un 13 % més de participació en el programa que el curs passat.

Pel que fa a les beques de menjador, la previsió d'este curs és que, com a mínim, hi haja 127.000 alumnes que es beneficien de l'ajuda, la qual cosa suposa un 45 % d'alumnes més que en 2014-15. «És molt important assegurar servei de menjador escolar a l'alumnat valencià més desfavorit econòmicament», explica Marzà, que afegix: «amb Xarxa Llibres i amb l'augment pressupostari per a beques de menjador aconseguim que una família valenciana de renda habitual estalvie 705 euros per fill o filla». «Les ajudes arriben cada dia a més gent i de forma significativa», matisa.

Un 2 % més de docents

En 2018-19, les escoles i els instituts tenen 69.871 docents, un 2% més que el curs passat. El secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, apunta que la xifra convertix este curs en el qual «tenim més professorat que mai al sistema educatiu valencià i, per tant, no només hem revertit les retallades de l'antic govern, que va enviar a l'atur 5.000 mestres i professors, sinó que hem augmentat la dotació de les plantilles considerablement i hi ha 6.051 docents més treballant que 2014-15».

A més, el 63 % de les aules de Primària que van perdre la figura del tutor generalista, la recuperen este curs, i el 50% del professorat de Secundària ha reduït l'horari lectiu a 19 hores setmanals. La conselleria pretén que el 2019-20 esta mesura aplegue al 100 % de docents i que en 2020-21 la xifra es reduïsca fins a les 18 hores lectives.