La literatura ompli els carrers de Gandia en la Setmana Literària

La capital de la Safor atorgarà el divendres 23 de novembre els Premis Literaris Ciutat de Gandia 2018 en el transcurs d'una gala que se celebrarà a les 20 hores al Teatre Serrano, on coneixerem els guanyadors i les guanyadores del LVI Premi Ausiàs March de Poesia, el XL Premi Joanot Martorell de Narrativa i el II Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària. El lliurament està emmarcat dins de les activitats de la Setmana Literària de Gandia.

L'acte estarà amenitzat per l'espectacle «Els dies i les dones», que fusiona música tradicional i poesia. El grup Sis Veus, format per les artistes valencianes Eva Dénia, Lola Ledesma, M. Amparo Hurtado, Maribel Crespo, Merxe Martínez i Patxi Ferrer, serà l'encarregat d'interpretar-lo.

Divendres passat Gandia va posar en marxa la programació de la Setmana Literària amb un homenatge al Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Hui a les 19.30 h Salvador Ortells, director de l'Espai Joan Fuster de Sueca, i el periodista i poeta José Manuel Prieto ens aproximaran a l'obra poètica de Fuster a la Biblioteca Central, i demà a les 18 h l'escriptora Raquel Ricart visitarà la Biblioteca Juvenil, on conversarà amb els lectors sobre els seus darrers llibres.

L'endemà dels premis se celebra la VII Nit de Contes al Palau, on els escriptors Esther Climent i Juli Capilla llegiran una selecció dels seus relats al Palau Ducal. A continuació, alumnes de l'IES Tirant lo Blanc de Gandia faran una lectura dels microrelats premiats en el concurs Tirantianes. La Setmana Literària es tanca diumenge amb la representació de l'obra Angoixa, de l'autor gandià Mariano Lloret, al Teatre Serrano.