El waterpolo arriba a les escoles

Entre les múltiples i variades activitats que es poden fer durant un curs escolar, el waterpolo no és, a priori, una d'elles, però açò està canviant gràcies a la tasca del Club Esportiu Waterpolo Turia. Este club de València -amb instal·lacions a Torrefiel i Natzaret- du a terme «El waterpolo llega a mi cole», una proposta perquè l'alumnat s'aprope a este esport, més enllà de les cites olímpiques.

La tercera edició del projecte es durà a terme este curs, amb l'objectiu de vincular l'educació amb la pràctica esportiva, a més de donar visibilitat a esta disciplina. A l'edició pilot, de 2016-17, van participar 15 escoles i 1.500 alumnes, i el curs passat 13 i 1.400, respectivament. En total, quasi 3.000 estudiants des de 2n de Primària fins a 2n d'ESO, que han tingut l'oportunitat de descobrir una nova activitat aquàtica, emmarcada dins de l'assignatura d'Educació Física.

Ara mateix, el Turia ja compta amb una vintena de centres educatius de València i la seua àrea metropolitana interessats a participar este curs, per al qual encara és possible inscriure's.

«El waterpolo no està present als col·legis i vam intentar crear un projecte que poguera arribar als escolars. En col·laboració amb la Fundació Esportiva de l'Ajuntament de València, proposem que els centres vinguen dues sessions: la primera entre gener i maig, i la segona, en juny, en una trobada interescolar amb tots els participants», explica Armando Barrios, mestre i coordinador de les categories d'esport base del club.

La trobada és la novetat d'enguany, el que han anomenat el Waterpolo Meeting València, un torneig de cloenda que volen que es convertisca en «la festa del waterpolo».

En «El waterpolo llega a mi cole» el club posa als centres la piscina, el que és el principal hàndicap per a practicar waterpolo, però, a més en el preu de l'activitat (10 euros) també s'inclou el desplaçament des del centre fins a les instal·lacions. Així, normalment un autobús arreplega a l'alumnat al voltant de les 9.30 hores i a les 10 hores o 10.15 comencen les sessions, que acaben a les 12 o 12.30 hores, perquè els escolars puguen tornar a temps a casa o anar al menjador. A més, els xiquets i xiquetes també reben un diploma que acredita la seua formació inicial.

El primer que es fa és una introducció. «Dividim a l'alumnat en dos grups. Amb uns, els monitors fan una sessió teòrica però participativa, en la qual fem un qüestionari per a conéixer i contextualitzar el nostre esport i els expliquem les principals característiques; els altres, estan en la piscina fent una iniciació al waterpolo. Al cap de 45 minuts o a l'hora, intercanviem els dos grups. Així, tots se'n van amb una vessant teòrica i altra pràctica», explica Barrios.

«Partim dels seus coneixements previs i del nivell de natació, una mínima prova i un escalfament lúdic, jocs de passes... i si avancen molt, un mini partit i una tanda de penals. Si no saben nadar, ens adaptem i podem fer-ho a una piscina on toquen sòl», detalla.

Resposta «molt positiva»

En estes sessions, els monitors de waterpolo han pogut descobrir quina és la idea fonamental que l'alumnat té d'este esport. En general, des del club afirmen que «cau bé» i que acostuma a agradar. «La idea que els escolars tenen és que és el 'futbol de l'aigua' o com l'handbol. A vegades tenen algunes nocions perquè ho han vist a Teledeporte, per exemple», explica Barrios.

Però, el més important són les ganes que els escolars i adolescents tenen d'aprendre. Com a qualsevol excursió, l'alumnat va molt motivat però, en este cas, encara més, ja que a l'esquena porten una motxilla amb la tovalla i el banyador. Això sempre és un plus.

«La resposta és molt positiva, tant del professorat com de l'alumnat. Sobretot, els docents apunten que també és una activitat que treballa la higiene de l'alumnat, ja que han d'aprendre a ser responsables, a canviar-se en un vestuari... i altres aspectes relacionats amb l'Educació Física», recalca Barrios. «Que hi haja escoles que repetixen cada curs i que ja han inclós esta activitat dins de la programació anual suposa un orgull per a nosaltres», conclou.

Per a totes i tots

Des del club ressalten que es tracta d'un esport «complet, que crea sentiment de pertinença a un grup i fomenta la cultura del compromís». A més, compta amb totes les bondats ja conegudes de la natació i inclou altres. «La base del waterpolo és la natació. Combina els beneficis d'este esport per a desenvolupar el cos i agafar forma física, amb els corresponents dels esports de pilota, que es juguen amb un equip i amb companys», detalla Javier Vicente, membre de la junta directiva del club. I és que, el waterpolo treballa «totes les qualitats bàsiques del desenvolupament físic: força, resistència, flexibilitat per previndre lesions i velocitat de reacció; el medi aquàtic és ideal per desenvolupar les habilitats motrius bàsiques per als xiquets, com el gir». A més de «l'empatia, el compromís, l'esforç, el sentiment de col·lectivitat...».

Tanmateix, en les primeres categories juguen xics i xiques juntes, pel que també es tracta d'una activitat coeducativa, fet que té molt en compte el Turia, que disposa d'equips femenins.

D'altra banda, entre totes les escoles que han participat, no podien faltar les d'Educació Especial (CEE), algunes de les quals també es sumaren a la iniciativa. «L'experiència fou totalment gratificant; este programa és per a tot el món», apunten des del club.

Des dels centres, com el CEIP Rafael Mateu, valoren la proposta. «Al currículum d'Educació Física s'inclouen activitats aquàtiques però, com podem fer-les a una escola?», es pregunta Miriam Tormo, cap d'estudis i mestra d'EF. «Em va arribar el projecte i em va agradar molt, perquè cada any introduïsc un esport nou», explica «Este és el tercer any que participarem i els 'mola' molt i ho recordaran quan siguen majors. A més, el meeting serà una bona manera de culminar la formació», opina. Tanmateix, per la seua experiència destaca que és un «matí divertit, que els xiquets i les xiquetes gaudixen i, a més, sense barallar-se».

Però no només els centres reconeixen la tasca educativa del CD Turia, el club arreplega este divendres el premi de la categoria d'Esports i Educació que entrega el PSPV-PSOE; i, a més d'este projecte i d'apostar per les seues categories base, el Turia també acostuma a organitzar un campus d'estiu i el Nadal està present a ExpoJove.