La conselleria destina 350.000 euros a les beques academicoesportives

La Conselleria d'Educació ha publicat la resolució per la qual es concedixen les beques academicoesportives de 2018 per a esportistes d'elit del territori valencià. El nombre de beneficiaris en esta convocatòria ha sigut de 300 esportistes i s'han destinat a estes beques, en concret, un total de 349.200 euros. D'estos 300 esportistes, 152 són homes i 148 dones, i pertanyen a 37 federacions esportives valencianes.

Estes beques tenen com a finalitat ajudar els i les esportistes d'elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i la seua formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració amb els seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut. Enguany les beques han oscil·lat entre els 750 i els 1.750 euros per a cada beneficiari.

Segons el conseller Vicent Marzà, «amb estes beques aconseguim que els nostres esportistes joves puguen compaginar estudis i resultats esportius». «Les vam crear en 2016 i des d'aleshores hem pujat el pressupost de 100.000 a 350.000 euros. Són beques que ajuden a sufragar despeses que es generen tant de les competicions com dels estudis en centres educatius del nostre territori i estan funcionant molt bé; de fet, des de la primera convocatòria, el nombre de beneficiaris ha pujat dels 164 de 2016 als 300 de 2018», detalla el conseller.



Requisits

Per a ser beneficiari d'una d'estes beques cal ser esportista d'elit de nivell A o B, aparéixer en les llistes d'esportistes d'elit publicades des de l'1 de gener de 2017 fins al 10 de maig de 2018 i no haver perdut esta condició. A més, s'han d'haver cursat estudis durant el curs 2017-18 en centres d'ensenyament secundari o universitari oficialment reconeguts.

Un altre dels requisits és que els sol·licitants complisquen, com a màxim, 26 anys en 2018 i estar en possessió de la llicència corresponent en vigor d'una federació esportiva valenciana, acreditada per la federació corresponent.