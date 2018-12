Camps a vista de dron

L'Escola Familiar Agrària (EFA) La Malvesía de Llombai vol revolucionar l'agricultura amb la introducció de drons. El sector s'enfronta al repte de la modernització per a competir en una economia global i, precisament, un grup de 15 docents de Països Baixos, Dinamarca i Espanya han aterrat en el centre de promoció rural de la Ribera per a combinar tradició i tecnologia a través del programa Drone European Platform (a. c. s.), un projecte finançat per Erasmus+.

Els participants en la iniciativa saben que estos aparells intel·ligents no tripulats aplicats al món agrari compten amb un valor afegit, ja que la seua generalització podria ajudar a una millor optimització dels recursos. Per això, són com ocells, però fabricats de metall i plàstic; contenen les ales de la il·lusió i deixen un rastre d'esperança amb les seues maniobres.

I és que, el futur de l'agricultura es veu millor des de dalt. En l'àmbit acadèmic no hi ha dubtes, amb estos aparells detecten el que l'ull humà no veu, fet que permet ampliar les inspeccions de manera més exhaustiva. Però no és l'únic avantatge. Beneficis existixen molts: detecció primerenca de malalties i plagues en cultius, suprevisió d'àrees fumigades, indicadors de qualitat en cultius, generació d'inventaris de collites, seguiment de grans extensions i un llarg etcètera.



Aprendre per a ensenyar

L'objectiu dels professors és aprendre a construir drons i potenciar el desenvolupament del medi natural i rural a través d'una iniciativa europea del programa Erasmus+, que compta amb les últimes novetats agrícoles i que permet dur a terme les activitats establides amb la màxima eficiència i seguretat. Es tracta d'aprendre per a ensenyar.

En la seua estància a la Ribera, els participants del projecte augmentaren les seues habilitats i el coneixement sobre la matèria gràcies a un curs que compta amb el suport de la Unió Europea. Durant cinc dies, aprofundiren en la construcció d'un dron, conegueren tota la legislació vigent relacionada amb el tema i posaren a prova el seu projecte. Unes competències que en els pròxims mesos transmetran i implementaran en el procés d'aprenentatge i en la formació dels seus docents i el seu alumnat. Tot amb la meta que coneguen les últimes novetats i entren al mercat laboral completament formats.

Però no solament això, amb Drone European Platform es va més enllà i es busca establir una xarxa de coneixement i intercanvi d'idees que ajude a adquirir les habilitats necessàries per a usar drons, pel que la posada en comú és realment important. «És molt interessant perquè es poden aprendre molts coneixements transversals: electricitat, aerodinàmica, física, radiocontrol. Estos programes són molt recomanables per a tots els col·legis, perquè generen entreteniment i motivació entre els alumnes. En relació amb l'aplicació d'estoss mecanismes a l'agricultura, queda patent que és necessària una connexió entre el món rural i les noves tecnologies», va explicar Joaquín Sánchez, membre d'ArchiCopters, un dels participants del projecte.



Compartir avanços

A poc a poc, estos artefactes estan penetrant en els camps, com els de la Ribera, encara que amb comptagotes, ja que la majoria dels agricultors estan lluny de la transformació digital.

Malgrat el xoc entre la tecnologia innovadora i els treballadors del camp, el projecte pretén demostrar que la presa de dades i la racionalització de les despeses pot resultar un benefici real en el futur.

El propòsit de l'EFA La Malvesía és que els drons s'unisquen a les aixades, les pales, les recol·lectores, les abonadoras i els tractors. «És un projecte internacional amb l'objectiu de crear una plataforma de coneixement del món dels drons, aplicat al sector agrari i a les escoles de formació professional dedicades a este àmbit. Generarem una plataforma web on els usuaris podran compartir informació, tindre accés a material didàctic, a un curs on s'exposarà pas a pas la construcció de drons i a un manual sobre l'aplicació d'estos aparells en l'agricultura de precisió», assenyalaran José Luis Sebastián, Selina Martin i Miguel Guasp, coordinadors del programa.

Guasp explica que són indubtables els grans avantatges que aporten estos aparells, com l'estalvi de inputs i de costos o tractaments més localitzats i precisos; no obstant açò, després de tota esta tecnologia ha d'estar una persona amb coneixements en agronomia. Opinió que el coordinador compartix amb un dels experts en pilotatge de drons: «el dron aporta la informació en primer terme i localitza el problema», però per a poder reduir la «sinistralitat» i poder actuar correctament en el camp és necessari l'enginyer.

«No hi ha dubte que és una eina molt útil que facilitarà als treballadors actuar abans, anticipar-se, amb un menor cost econòmic i una aplicació més localitzada», apunta.

Ara, és quan els 15 docents que han participat el projecte europeu han de traslladar els coneixements a la resta de professors dels seus centres educatius. A través d'una plataforma en línia, tenen accés a tot el material de muntatge i, a més, podran compartir els avanços i progressos relacionats amb la construcció dels drons. A Llombai, el programa va finalitzar amb la posada en marxa d'estos artefactes en el camp de vol d'Albalat, on tots els grups van complir amb èxit el procés, i aprofitaren per menjar una paella valenciana.