Històries marineres a Xàbia

Amb el suport de l'Ajuntament de Xàbia i la Confraria de Pescadors, la Fundació Oceanogràfic ha organitzat dos recorreguts guiats, destinats al públic en general de totes les edats per conèixer la història i patrimoni marins, per als propers dies 9 i 28 de desembre. Esta iniciativa s'emmarca dins de les nombroses activitats contemplades en el Projecte Xàbia, engegat per conèixer, divulgar i conservar el patrimoni natural i cultural del mitjà marí.

El primer dels recorreguts, sota el títol «Histories de pescadors, salaures i receptes marineres», serà una visita guiada pel port de Xàbia i un taller de conserves de salaures, en el qual s'explicarà el procés d'elaboració de forma tradicional.

La visita al port, el 9 de desembre des de les 10:30 a les 12:30 hores, permetrà conèixer les diferents modalitats de pesca a Xàbia i les principals espècies que es capturen.



«Històries de romans€»

El segon és «Històries de romans, tonyines i adaptacions per la supervivència» i consistirà en una visita guiada pel Muntanyar i una solta de tortuga. Durant el recorregut, des de la Platja de l'Arenal fins a la Sèquia de la Nòria, s'interpretarà el paisatge costaner, la seua riquesa i biodiversitat, i es posarà l'accent principalment en el coneixement dels valors històrics i culturals de diferents èpoques (piscifactoria romana, almadrava, salines, extracció de pedra tosca, pesca i oci, entre altres).

Després de la visita, els participants alliberaran a l'Arenal una tortuga recuperada en l'Arca del Mar. Serà el 28 de desembre a les 10 hores, durarà tres hores i partirà del Parador de Xàbia.

La inscripció per als recorreguts es fa a les Oficines de Turisme de Xàbia Centro (96 579 43 56) i Xàbia Port (96 579 07 36). Places limitades.