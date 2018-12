Torrent inaugurarà la MICE

La 7a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) donarà el tret d'eixida el pròxim 7 de febrer a l'auditori de Torrent. D'esta manera, el municipi de l'Horta Sud es convertix en primera seu del festival de cinema infantil, en lloc de València.

Amb este canvi, Josep Arbiol, director del festival, considera que així «es vertebra el territori i se li dóna l'oportunitat a altres municipis de rebre esta important celebració als seus edificis públics».

Així, al matí, Torrent acollirà la gala d'inauguració infantil i juvenil, dirigida a l'alumnat de col·legis i instituts; i a la vesprada es celebrarà la gala oficial, dirigida a tot el públic, i on començaran dues setmanes de cinema i educació, fins el 23 de febrer.

Altra novetat d'esta edició és que el festival col·labora amb l'Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana, que atén a persones amb sordera i, junt amb les famílies, treballa per la plena inclusió a la societat. Des de fa algunes edicions, el festival inclou la secció «MICE Inclusiva» amb l'objectiu de cobrir la demanda d'un cinema apte per a tots i totes.