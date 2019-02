Conclouen les XV jornades del CIPFP Ausiàs March de València

Amb motiu de la inaguració de les XV Jornades del CIPFP Ausiàs March de València, el centre comptà amb la presència del Conseller d'Educació, Vicent Marzà, i la directora genera de Formació Professional, Marina Sánchez. Estes jornades, celebrades del 5 al 7 de febrer, tenen un propòsit tècnic dirigit a l'actualització de coneixements de les famílies professionals d'Informàtica, Comerç, Sanitat i Administració.

El conseller agraí al centre «la implicació per tal de visibilitzar la Formació Professional i situar-la al lloc que li pertoca».

Durant tres dies, més de cinquanta participants prengueren part i analitzaren la trobada d'FP de la Comunitat Valenciana, línies de millora i possibilitats de futur.

Beques per a l'àmbit sanitari

Amb un propòsit més divulgatiu, es celebrà una taula redona denominada «Càncer en joves», amb la participació de prestigiosos científics com els doctors Javier Silvestre, Ana Lluch, Luis Compte i Carmen Almerich.

Les jornades, finançades per la Fundació Bankia per la Formació Dual, també aprofitaren per a presentar el programa Sanec de formació en l'àmbit sanitari, que beca a 35 estudiants d'FP de grau superior de la família professional de Sanitat amb les especialitats de Laboratori Clínic i Biomèdic; Documentació i Administració Sanitàries; Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear; i Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

Els estudiants becats integraran els grups o plataformes dels centres d'investigació mitjançant una beca que es desenvoluparà durant este curs i el següent, amb una retribució màxima de 4.000 euros per 1.000 hores efectives de treball, que cotitzen a la Seguretat Social.