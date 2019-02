El motor de la MICE 2019

Vaig assistir de carambola a la inauguració de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2019, celebrada a l'Auditori de Torrent fa dues setmanes. Anava com a acompanyant de Karmele Marchante, feminista i autora de Puta no se nace, un al·legat contra la prostitució i la pornografia que hauria d'expandir-se entre el professorat. Vaig quedar sorprés per la magnitud i el magnífic espectacle de la gala inaugural, repleta de polítics, docents, alumnat, assessors dels Cefire, actrius i actors, famílies i joves d'altres països. Música, pensament, art, humor, cinema, educació i creativitat en perfecta harmonia, amb una potent agenda dirigida pel seu director, Josep Arbiol, així com un equip de persones entregades a un objectiu comú: l'aprenentatge més enllà de les aules.

La MICE exemplifica la metàfora de la necessària unió entre diferents disciplines si desitgem obtindre assoliments educatius. L'exercici d'ensenyar no implica serietat ni sopor, sinó, més bé al contrari: alegria, il·lusió, optimisme i un toc de bogeria. Alguns mitjans van preguntar a Karmele per la seua presència en la MICE, però, qui millor que ella, una dona divertida, mediàtica, feminista i escriptora per a abanderar la noble tasca d'educar? A l'educació li falta el colorit de Karmele i li sobren les corbates, la gent freda, avorrida. Flac favor fan al sistema educatiu els qui consideren que la lletra -i la ciència- amb sang entra. La pedagogia del segle XXI precisa de gent empàtica, emotiva, cordial, apassionada, feminista i allunyada de jerarquies o autoritarismes.

La MICE esdevé el motor d'un nou estil d'educació. És cert que una es pot deixar la pell, però, per cas no paga la pena quan l'objectiu és dignificar i modernitzar un sistema educatiu ancorat en l'Edat Mitjana? Des d'este espai vull felicitar el gran equip de la MICE 2019, sense oblidar el paper del Cefire de València i d'altres que assumixen el repte de coordinar i donar suport a projectes tan complexos. A Teresa Vendrell i el seu equip, especialment, la meua gratitud en nom de les milers de persones que gaudiran fins el dissabte d'una agenda abarrotada d'accions encaminades a una sola fi: educar des d'una mirada diferent!