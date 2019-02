La Fundació Sambori ha posat en marxa la setzena edició del Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià, que busca fomentar la creació de relats curts en la nostra llengua entre l'alumnat de totes les universitats públiques valencianes.

En total, la Fundació Sambori atorgarà tres premis: el primer està dotat amb 1.000 euros; el segon, amb 750, i el tercer, amb 500. Si hi ha accèssits, estaran premiats amb 250 euros cadascun. Aquests es lliuraran en un acte que tindrà lloc a finals de maig. A més, tant els relats guanyadors com els accèssits es publicaran dins de la col·lecció «Arc de Sant Martí», que edita la fundació sense ànim de lucre, i en el web www.sambori.net.

Qualsevol titulació

Poden participar en el certamen tots els estudiants matriculats en el curs 2018-2019 en qualsevol titulació de la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Politècnica de València. Aquests només podran presentar una obra, que siga original, inèdita, i que no haja sigut premiada en cap altre concurs ni estiga pendent de resolució en altres. Els treballs també poden ser d'autoria col·lectiva.

Les obres, escrites en valencià i amb ordinador, hauran de tenir una extensió d'entre 1 i 5 pàgines DIN A4, i es podran presentar, per triplicat, fins al 8 de març de 2019, inclòs, tant personalment com per correu postal a la seu de la Fundació Sambori, així com a l'adreça de correu electrònic treballs@sambori.net. Junt amb el treball, s'ha de presentar un full de participació que es pot descarregar del web de l'entitat, on estan també penjades les bases del concurs.