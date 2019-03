El Consell Escolar i l´AVL convoquen el concurs «Vinyetes per salvar el món»

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) han impulsat el concurs «Vinyetes per salvar el món», adreçat a l'alumnat i als centres educatius de totes les etapes educatives no universitàries. La iniciativa pretén, mitjançant la creació de tires gràfiques, oferir la possibilitat de treballar de forma creativa, divertida i inclusiva el tema del canvi climàtic, i sensibilitzar l'alumnat en les pràctiques sostenibles.

Les vinyetes han d'estar redactades en valencià i versar sobre el canvi climàtic, ja que l'alumnat haurà d'escriure una història a partir d'una vinyeta plantejada per l'organització. L'alumnat podrà participar-hi amb una sola obra individualment o en equips fins a un màxim de 5 components. El termini per a presentar les obres acaba l'1 d'abril i aquestes s'hauran de lliurar dins d'un sobre tancat a la seu del Consell Escolar (av. Campanar, 32).

Les obres presentades s'agruparan per categories, en funció del nivell educatiu de l'alumnat participant: Infantil; primer, segon i tercer de Primària; quart, cinqué i sisé de Primària; primer, segon i tercer d'ESO, i quart d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

El lliurament dels premis es farà el 5 de juny de 2019, Dia Mundial del Medi Ambient. El jurat concedirà cinc premis diferents als guanyadors i uns altres cinc per als finalistes de cada una de les categories, i també tres guardons especials: un per al centre educatiu més sostenible, un altre per al que utilitze més lèxic tradicional i un per a les biblioteques que participen en «Vinyetes i biblioteques per salvar el món». Els cinc treballs guanyadors es publicaran en un còmic.