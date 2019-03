La revolució de les aules morades

El compromís social de l'escola va més enllà de formar als adults del futur i d'educar als xiquets del present, ja que, a més, ha de fer-ho amb l'objectiu de crear una societat millor. Així, els centres educatius de la Comunitat Valenciana no podien quedar-se al marge de l'actual onada feminista.

La creació de la figura dels coordinadors d'Igualtat i Convivència, que des de fa tres cursos ha d'estar present en tots els instituts i escoles, ha impulsat els centres a engegar un gran nombre de projectes i activitats. És, sobretot estos dies propers al 8 de març, quan aflora tot el treball que els xiquets, xiquetes i joves estan fent junt amb el seu professorat.

L'IES El Quint de Riba-roja és un dels instituts que s'engalana per al Dia de la dona treballadora, encara que els seus corredors estan «tenyits» de morat durant tot el curs. Però açò no és nou, explica Lola Bertolín, professora de Pedagogia Terapèutica (PT) del centre, que porta més d'una dècada treballant la igualtat. «Ho considerava important per a l'alumnat però també per al professorat», detalla.

Ara, treballa amb Manuela Martínez, la coordinadora d'Igualtat del centre, i molts dels projectes els realitza amb el seu alumnat de PT, el que els dóna un valor afegit. «Enguany hem el·laborat cartells informatius amb els drets de les dones abans i després de 1978 i dos panells molt grans que expliquen els canvis legislatius de 1931 a 1978», apunta. «Ho tenim a l'hall i és el primer que veus quan entres a l'institut, com una declaració d'intencions», especifica. A més, pels corredors també es mantenen encara nombroses activitats dels cursos anteriors.

Es tal la dedicació i el compromís d'este grup d'estudiants -porten des de després de Nadal treballant per al 8M- , que ja compten amb el reconeixement de tota la comunitat educativa. «Hi ha una gran expectació i sempre busquem impactar», confessa Bertolín, qui afegix que això ajuda als adolescents: «els estudiants de PT a vegades no obtenen reconeixement en l'àmbit acadèmic, però són molt bons en moltes coses».

A més, la igualtat també es treballa en tots els cursos. Enguany, la professora explica que han decidit fer activitats per «aclarir terminologia: què és feminisme, què és masclisme, per què es parla de feminicidis... perquè vam vore que una part de l'alumnat els malinterpretava i es sentia atacat».

Els qui ja comencen a tindre clars tots estos conceptes són els xiquets i xiquetes del CEIP El Garbí, de l'Eliana, que han preparat una cançó per al 8M. «Vull ser lliure» està dedicada a «totes les dones del món» i la lletra l'han elaborat amb frases que proposaren a cada classe, des d'Infantil fins a sisé. Els quasi quatre minuts ja es poden escoltar a Youtube i al web de l'escola, i també vore, perquè està signat en llengua de signes gràcies a les alumnes del CIPFP Batoi d'Alcoi. Però la inclusió no arriba només ahí, ja que també compta amb pictogrames, un treball de la mestra María José Ferriol, i amb subtítols en anglés.

Paco Pitarch, mestre d'Infantil i creador del clip i de la música de la cançó, explica que el treball audiovisual començà al centre fa tres cursos, quan guanyaren un premi Sambori MICE. L'experiència fou tan positiva, que després decidiren presentar un projecte d'innovació a la Conselleria d'Educació, que va ser aprovat i que els permeté fer pel·liculetes i curtmetratge, el que «als xiquets els resulta molt motivador».

Ara, assegura que el videoclip, que demà es presentarà a un acte de l'ajuntament, era «l'excusa per reflexionar sobre el paper dels homes i les dones», un treball que es va reflectir en les frases que apareixen a la cançó», detalla el mestre. Com explica Nerea, alumna 6é de Primària, «cada classe va pensar frases, les vam posar a una caixa i després vam decidir».

Una comissió escolar d'Igualtat

A banda de la cançó, del CEIP El Garbí també destaca que compten amb una espècie de comissó escolar d'Igualtat, formada per alumnat voluntari i molt compromés de tots els cursos, que està donant molts bons resultats. Ana, de 5é, explica que a l'escola treballen la igualtat de génere i fan quedades per a preparar activitats per a tothom, i Cecilia, de 6é,conta que va decidir participar en la comissió «perquè les dones durant dècades no han sigut importants, si creaven o descobrien alguna cosa li donaven el premi a l'home».

Per a Lucía (6é), l'escola «ha canviat» des que treballen la igualtat entre xics i xiques, i els seus companys Ainhoa, Lucía, Ángel i Álex apunten que ara els xics juguen amb les xiques a tot i ja no es diuen coses com «corres o pegues com una nena».

En vore estes i altres inquietuds dels majors del col·le, es veu perfectament com «van entenent el què estem fent i en un procés espectacular», destaca Empar Reig, la coordinadora d'Igualtat del centre. Fa tres anys, detalla «es va fer un diagnòstic a l'escola i revisàrem tot el material, els llibres de text, les imatges que presentem a l'alumnat...», però primer, afirma, «es va formar al professorat». «Ens adonàrem que teníem moltes actituds interioritzades i que els mestres també duguem una motxilla amb molt de bagatge personal», assegura.

Primer, el professorat

La directora, Inma Izquierdo, explica que la formació docent «és important perquè després ho sàpiguen traslladar a l'alumnat». Detalla que cada nivell té les seues activitats, però que també hi ha projectes de centre entorn la igualtat, com la cançó, un relacionat amb l'esport o un joc de pistes anomenat «La dona misteriosa». «Ensenyem que totes o tots som persones i companys, i que no distingim xiquets de xiquetes... partim de la base del reconeixement. Les xiquetes tenen els mateixos drets i els xiquets tenen l'important paper de descartar actituds masclistes», assenyala.

D'esta manera, tot l'alumnat es compromet i pren consciència sobre la desigualtat de les dones. «Treballem des d'Infantil fins a 6é de Primària i els més menuts te sorprenen perquè són capaços de fer moltes coses. Equilibrem el contingut i el grau de participació conforme a l'edat de cadascú i emprem el tema per a qualsevol projecte, com per exemple, carnestoltes», racalca la directora.