Educant per a un consum responsable d'aigua

Dijous passat va començar la col·laboració entre el departament d'Educació de l'Oceanogràfic i el d'Educació Ambiental de Global Omnium per a dur a terme una activitat conjunta relacionada amb el consum responsable de l'aigua.

Este primer taller es va realitzar amb un grup d'estudiants de Batxillerat del Col·legi Escuelas de Artesans de València. Per a començar, una educadora de l'Oceanográfic va guiar al grup per la instal·lació d'Oceans, on va ensenyar les diferents espècies de taurons i ratlles de l'aquari, així com la seua importància en el medi marí. L'activitat va continuar en una aula de l'edifici educatiu de l'Oceanogràfic, on es va realitzar una entretinguda dinàmica relacionada amb els taurons i on es va explicar l'actual problema que existix amb el fem marí, especialment amb els plàstics.

Una vegada finalitzada l'activitat sobre els taurons, un educador de Global Omnium va realitzar una sessió on va explicar de manera gràfica el procés de potabilització de l'aigua de l'aixeta. Per a això, va utilitzar carbó actiu i aigua amb colorant (taronja de metil), el qual simulava un contaminant. D'esta manera, es va poder veure la filtració de l'aigua per a eliminar contaminants i substàncies tòxiques que poden estar presents en l'aigua bruta a causa de l'activitat humana.

Este procés es duu a terme en les plantes potabilitzadores, per la qual cosa l'aigua de l'aixeta és segura i de qualitat. Finalment, es va comentar que l'ús de l'aigua d'aixeta és molt més sostenible que l'aigua embotellada, ja que, a més de ser una aigua de qualitat, evita l'ús del plàstic, els quals no són biodegradables i, si no es gestionen correctament, poden originar molts problemes.