La Fundació Bromera llança una campanya dirigida a impulsar els clubs de lectura en valencià

La Fundació Bromera impulsa a través de la campanya «Clubs de lectura. Entre línies» la creació de nous clubs de lectura en valencià i la dinamització i l'assessorament d'aquells clubs que ja compten amb una trajectòria consolidada a biblioteques, llibreries i centres de Formació de Persones Adultes (FPA). Una acció que pretén animar la població adulta del nostre territori a llegir llibres en la nostra llengua i a compartir l'experiència amb la resta de membres del club. El període d'inscripcions s'obri hui i finalitzarà el 19 de juny.

Els clubs de lectura són un espai comú on els participants intercanvien opinions sobre el tema que tracta el llibre, l'estil literari de l'obra, les accions que transcorren i altres aspectes vinculats al llibre que ens ensenyen a anar més enllà de la simple lectura, a llegir «entre línies» i descobrir un mateix llibre des de diferents perspectives.

Des de la Fundació Bromera s'ha dissenyat un espai web a través del qual els i les coordinadores dels clubs de lectura en valencià podran registrar-se com a portaveus emplenant la butlleta d'inscripció que trobaran en www.clubdelecturaenvalencia.org.

Com a contraprestacions, aquells que s'apunten a la campanya tindran a la seua disposició un correu electrònic a través del qual podran fer qualsevol consulta i rebre assessorament personalitzat. Així mateix, els coordinadors dels clubs seran convocats a les sessions de formació periòdiques que organitzarà la Fundació Bromera per al foment de la lectura. Durant les sessions els assistents rebran un lot de materials, de forma gratuïta, que consistirà en una caixa amb cartells promocionals, guies pràctiques i informatives i documentació diversa que facilitarà la dinamització de les respectives trobades de lectors. Al web també trobaran tota la informació actualitzada, les condicions per a formar part de la campanya i el calendari de sessions formatives a mesura que s'hi convoquen.