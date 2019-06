Arbiol colaborarà amb el Festival Internacional de Cinema Infantil

Josep Arbiol, el fins ara director de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), es suma a l'equip del Festival Internacional de Cine Infantil de València (FICIV), que prepara la seua cinquena edició per al pròxim mes d'octubre.

Arbiol, que ja havia anunciat que deixava la direcció de la MICE després de set anys, apunta que la seua tasca com a col·laborador del FICIV serà donar una vessant més educativa a esta cita que, a diferència de la mostra que fundà i ha dirigit fins ara, sorgix de la indústria audiovisual i no dels centres escolars. A més, també treballarà en la internacionalització del certamen.

Com explica el mestre, que el pròxim mes de setembre tornarà a les aules del CEIP Santa Teresa de València, «aprofitarem el bagatge i la meua experiència per a donar un caire més constructiu i educatiu al FICIV, a manera de col·laboració externa, ja que fins ara s'ha centrat més en l'entreteniment».

La MICE es trasllada al maig

Arbiol deixa la direcció de la MICE però no abandona la mostra, ja que continuarà treballant «des de la segona línia». Entre les novetats per a la pròxima edició, que ja serà la huitena, el certamen de cinema educatiu es traslladarà al mes de maig, per facilitar el treball dels centres. «La idea és seguir endavant», detalla Arbiol en ser preguntat sobre els pròxims reptes, «i fer que el Consell se la prenga més seriosament i institucionalitze la cita, ja que és el festival més important del món en esta àrea».

Per a ell, que a més de director durant set anys és un dels fundadors, «ha sigut una experiència fantàstica i meravellosa». «Ens ha permés conéixer gent potent internacionalment, com les actrius Hanna Schygulla i Marisa Paredes, o Thomas Kutschera, l'animador dels dracs de Joc de Trons; i també hem descobert noves maneres de treballar i que l'audiovisual valencià fa una gran tasca en educació, que hem de seguir impulsant, perquè estem a l'avantguarda», considera.

A més, Arbiol recorda l'evolució de la MICE, que passà de tindre 20 o 30 curts realitzats per escolars els primers anys, als més de 500 que es presentaren en la passada edició.

Per la seua banda, el FICIV, dirigit a escolars fins als 12 anys, espera superar els 10.000 participants del 2 al 8 d'octubre de 2019, amb una forta aposta per l'animació, i no es descarta que algun dia s'unisca amb la MICE, ja que «mai han competit perquè són festivals complementaris».