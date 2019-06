Els monuments valencians són l'escenari de la nova edició de «Llegir en valencià»

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta hui, a les 12.30 h, a la Sala Rex Natura d'Alzira, la nova edició de la campanya «Llegir en valencià», dedicada enguany a alguns dels espais més singulars del nostre territori amb el lema «Monuments emblemàtics».

El primer llibre de la col·lecció, La fuga, escrit per l'autora valenciana Gemma Pasqual, es podrà aconseguir gratis aquest diumenge amb el diari Levante-EMV i el 30 de juny amb Información. La resta de títols es podran adquirir cada dissabte i diumenge amb Levante-EMV i cada divendres i dissabte amb Información per només 1 euro.

«Llegir en valencià, monuments emblemàtics» ens permetrà conéixer de primera mà les històries que, a partir d'un espai significatiu del territori valencià, han imaginat els nostres autors i autores: el monestir de Sant Miquel dels Reis, el castell de Peníscola, la Cova Negra de Xàtiva, el teatre romà de Sagunt, les Covetes dels Moros, el Palau delsCcomtes de Cervelló, el Micalet, el far de Sant Antoni, el santuari de Santa Maria Magdalena, el Farí i el castell de Dénia.

Són textos escrits expressament per a la campanya per Gemma Pasqual i Escrivà, Muriel Villanueva, Xavier Aliaga, Maria Jesús Bolta, Paco Esteve i Beneito, Mònica Richart, Josep Franco, Lliris Picó, Vicent Brotons, Manel Pitarch i Jovi Seser.

Junt a la col·lecció de llibres, hi haurà entrevistes a persones destacades del món de la cultura, l'esport i la política, entre d'altres, i un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre els llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran vals de compra per a usar-los als supermercats Consum i a les botigues de Pollos Planes, carrets d'anar a comprar de Rolser, lots de productes Café Silvestre i entrades dobles per a Bioparc.

A més, tots els qui completen la cartilla amb els onze cupons seran obsequiats amb huit làmines exclusives de la campanya.