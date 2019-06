El primer congrés escolar sobre biodiversitat marina ja és una realitat

L'escàs nombre de congressos escolars i trobades específiques sobre la transferència de coneixement i divulgació en el si de la comunitat escolar, ha servit d'impuls al Projecte Xàbia de la Fundació Oceanogràfic per a organitzar el «I Congrés Escolar sobre biodiversitat Marina» amb la finalitat de potenciar la investigació a escala educativa i debatre en estos fòrums la problemàtica actual dels nostres mars i oceans.

La present acció -que es celebrarà el pròxim dilluns, a l'auditori Mar Roig de l'Oceanogràfic- s'emmarca en el projecte Xàbia «Aproximació al Coneixement, Interpretació i Conservació de la Biodiversitat dels Fons Marins de Xàbia», a partir del qual es pretén donar a conéixer, interpretar i posar en valor la biodiversitat marina de les aigües que banyen el litoral xabienc, amb l'objectiu últim de promoure comportaments de protecció del patrimoni natural marí sobre la totalitat de sectors socioeconòmics i generacionals del municipi.

El congrés, que reunirà a més de 450 escolars, té com a objectiu formar a les noves generacions cap a una educació que genere alta qualitat i que siga capaç d'impulsar-los en la innovació i la solució de problemes reals, sense esperar a ser adults. D'esta forma, s'incentiva i inicia la curiositat, la creativitat i la resolució des dels primers anys escolars, la qual cosa impactarà en el seu desenvolupament professional.

Per això s'exposaran un total de 28 presentacions - incloent formats de xarrada, pòsters, i desenvolupaments artístics i escènics – corresponents a la totalitat de centres escolars del municipi de Xàbia. Els temes abordats en estes presentacions inclouen: contaminació, destrucció d'hàbitats i pèrdua de biodiversitat; espècies invasores; sobrexplotació de recursos marins; patrimoni cultural i natural; i biodiversitat i societat, i percepció social.

La Fundació Oceanogràfic explicarà a tots els assistents el seu treball diari i com els projectes d'investigació desenvolupats en la institució amb animals de l'aquari, ajuden molts altres habitants de mar obert. A més, personal de l'àrea de conservació explicarà als assistents com funciona la Xarxa de Varaments, organització en la qual col·laboren la Universitat de València, l'Oceanogràfic i la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Esta col·laboració permet que l'assistència de dofins encallats i tortugues capturades accidentalment per pesquers, siga efectiva i s'aconseguisca recuperar al major nombre d'individus.