Nervis i il·lusió al primer dia del claret de Xàtiva

Amb nervis però amb molta il·lusió i alegria començaren el curs 2019-20 al Col·legi Claret de Xàtiva, on es formen prop de 1.200 alumnes. Un any on, de nou, asseguren que l'aspiració és que el seu pas pel centre siga un camí cap al futur. Ja són més de cinquanta anys d'aposta de moltíssimes famílies per un projecte educatiu innovador, pròxim, rigorós i obert a tots on la major riquesa del col·legi són les persones que trien Claret Xàtiva per a créixer junts. Plurilingüisme, noves tecnologies, intel·ligències múltiples, activitats físiques, multiculturalisme i medi ambient tenen un lloc a les aules d'este centre. col·legi claret la costera