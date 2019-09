La UV convoca el Diploma d'Especialització en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves

La Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València (ADEIT) ha impulsat una nova edició del Diploma d'Especialització en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves, un postgrau de 25 crèdits adreçat a docents de secundària i primària, personal de biblioteques i llibreries, treballadors d'editorials i de les àrees culturals dels ajuntaments i graduats en Filologia, Documentació, Pedagogia i Magisteri.

El termini de preinscripció per al diploma està obert fins al 25 de setembre i el preu de la matrícula són 680 euros. Al llarg del curs, que comença el 8 d'octubre, es tractaran aspectes com la cultura i la lectura per a infants i joves, la lectura i la promoció, la literatura infantil i juvenil o els models de bones pràctiques. Els assistents hauran de lliurar un treball de fi de curs que equivaldrà a 3 crèdits i serà tutoritzat per correu electrònic.

El professorat està format per un grup de professionals especialistes en diverses àrees culturals, com són l'escriptor i periodista Xavier Aliaga; la crítica literària Clara Berenguer; la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; l'editora Rosa Cortés, o l'especialista en aplicacions de lectura i literatura infantil i juvenil Maria Peris, entre d'altres.

Les classes es faran en línia per mitjà de l'Aula Virtual de l'Adeit, des d'on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements, independentment del moment i el lloc on es troben. Durant la formació, els estudiants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna.